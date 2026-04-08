Tribunal Oral Federal de San Juan

Casamiento gitano y trata: juzgan a una familia santafesina acusada de someter a una menor

Tres integrantes de un grupo familiar radicado en Cabaña Leiva serán juzgados desde este jueves 9 de abril. La fiscalía sostiene que explotaron a una adolescente bajo una unión forzada, mientras que la defensa afirma que se trató de un vínculo consentido dentro de pautas culturales propias de la comunidad gitana.