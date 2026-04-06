Explotación laboral

Santa Fe: piden llevar a juicio al productor rural acusado de someter a servidumbre a 20 frutilleros chaqueños

El Ministerio Público Fiscal requirió 8 años de prisión para un productor rural santafesino de 25 años. La acusación sostiene que montó un sistema de captación y explotación de personas vulnerables en un campo de Arroyo Leyes. Para la defensa, los denunciantes "estaban por propia voluntad".