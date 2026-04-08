El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió al Senado de la Nación el pliego de Santiago Joaquín Saux para ocupar el juzgado federal de primera instancia de Rafaela cuyo único titular fue Miguel Abásolo quien se acogió a los beneficios jubilatorios a fines del 2020. Desde ese momento, el juzgado fue subrogado por diferentes magistrados.
Proponen a Santiago Saux para el juzgado federal de Rafaela
Integra la terna elaborado por el Consejo de la Magistratura. Hace más de cinco años que el juzgado no tiene titular.
Saux ocupó el segundo lugar en la terna elaborado por el Consejo de la Magistratura en el marco del concurso Nº 448. El primer ternado fue Santiago Díaz Cafferata y la tercera Verónica Andrea Medina. El 17 de abril de 2024 la terna fue elevada al ministerio de Justicia y dos años después va la propuesta al Senado.
Es el tercer pliego enviado en dos semanas para ocupar vacantes en la justicia federal de Santa Fe. La semana anterior, el Ejecutivo propuso a Emilio Rosatti como integrante del Tribunal Oral Federal I de esta capital y a Walter Rodríguez como titular del juzgado federal nº 2 de esta capital.
El juzgado federal de Primera Instancia de Rafaela es de creación relativamente reciente ya que comenzó a funcionar operativamente en febrero de 2014. Desde su inauguración, ha tenido un juez titular (Abásolo) y, tras su jubilación, una serie de subrogantes. Reinaldo Rodríguez, Marcelo Bailaque, Carlos Vera Barros, Aurelio Cuello Murúa y Carlos Villafuerte Ruzzo estuvieron interinamente a cargo del juzgado.
En tanto, en el Consejo de la Magistratura hay siete concursos en trámite para completar 19 vacantes, muchas surgidas de los cambios en el sistema de procesamiento penal federal.
En el marco del concurso Nº 493 se definen seis cargos de jueces penales federales con funciones de Garantía para las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El trámite se encuentra en la fase de evaluación de las entrevistas a los candidatos.
En el concurso Nª 494 se buscarán cubrir tres cargos con funciones de revisión para Rosario y Santa Fe. La comisión del Consejo de la Magistratura está en la etapa de evaluar las impugnaciones efectuadas por los concursantes.
Por el concurso Nª 495 se apunta a cubrir dos jueces federales penales con funciones de juicio y ejecución para Santa Fe y Rosario, también en etapa de evaluación de impugnaciones.
En los concursos 496, 521 y 522 también está en la etapa de evaluación de impugnaciones. Por el primer concurso se seleccionan dos cargos para las salas de la Cámara Federal de Rosario. Por el segundo, el titular del juzgado federal Nº 1 -con competencia electoral- en Santa Fe y para el tercero el juzgado federal Nº 2 de Rosario.
Finalmente para el concurso del juzgado federal Nº 4 de Rosario se está en la etapa de presentación de antecedentes de los inscriptos.
23
Para la cobertura del juzgado federal Nº 1 de Santa Fe, juzgado con la competencia electoral se inscribieron 23 abogados y de la prueba de oposición se elaboró un listado provisorio que es encabezado por Emilio Rosatti, ahora propuesto como integrante del TOF I. Saux también participa del concurso.