El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques, envió en los dos últimos días de marzo una primera tanda de 62 pliegos al Senado de la Nación para buscar acuerdo parlamentario. Esta decisión busca cubrir una parte de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.
Dos de los pliegos remitidos al Senado apuntan a cubrir vacantes en Santa Fe
Se trata de la propuesta para que Emilio Rosatti integre el Tribunal Oral Federal Nº 1 y Walter Rodríguez el juzgado federal nº 2. Quedan pendientes la cobertura de Rafaela y varios lugares en Rosario con concursos terminados en el Consejo de la Magistratura.
Este primer paquete incluye 50 jueces, 5 defensores, 1 fiscal y 6 conjueces, destinados principalmente a fueros nacionales y federales. Para el caso de la justicia federal de Santa Fe la medida, en principio, propicia dos designaciones: la de Emilio Rosatti para completar la integración del Tribunal Oral Federal Nº 1 y la de Walter Alberto Rodríguez como titular del juzgado federal Nº2.
En el caso de Rosatti -en caso de ser aprobado el pliego- ocupará la silla dejada vacante por María Ivón Vella y Rodríguez el dejado vacante por Francisco Miño.
Tanto Rosatti como Rodríguez integraban las ternas en los respectivos concursos terminados meses atrás en el Consejo de la Magistratura.
Rosatti encabezó la terna seguido por Gonzalo Fernández; y Sofía Chiambretto. El CM giró el listado el 31 de mayo de 2024.
En tanto, el 19 de diciembre de 2024, el CM mandó la terna del juzgado federal nª 2 con Santiago Díaz Cafferata; Walter Alberto Rodríguez; y Giselle Wade.
Dentro de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también fueron finalizados otros concursos con ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo pero que aún no fueron enviados al Senado. En el caso del concurso para el juzgado federal de Rafaela, la terna está integrada por Santiago Díaz Cafferata, Santiago Joaquín Saux y Verónica Andrea Medina.
Los pliegos deben tomar estado parlamentario en la próxima sesión del Senado para luego ser tratados por la Comisión de Acuerdos y tras las entrevistas a los candidatos ser votados en el recinto donde es necesaria la mayoría simple de los votos.