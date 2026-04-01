Justicia Federal

Dos de los pliegos remitidos al Senado apuntan a cubrir vacantes en Santa Fe

Se trata de la propuesta para que Emilio Rosatti integre el Tribunal Oral Federal Nº 1 y Walter Rodríguez el juzgado federal nº 2. Quedan pendientes la cobertura de Rafaela y varios lugares en Rosario con concursos terminados en el Consejo de la Magistratura.