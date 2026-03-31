Con el ingreso de 52 pliegos de candidatos por parte del Poder Ejecutivo, el Senado inició el proceso para cubrir más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, uno de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques.
El Gobierno remitió más de 50 pliegos para cubrir cargos judiciales
Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.
Los pliegos irán ingresando a la Cámara alta en tandas, según había revelado el titular de la cartera judicial, y deberán pasar por la comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.
Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.
También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra.
La idea, según confiaron fuentes parlamentarias del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas, es "apretar el acelerador" para apurar los plazos y cumplir con las expectativas del Gobierno de tener resuelto el asunto cuanto antes.
De todos modos, la convalidación de esta tanda de pliegos no ocurrirá esta semana acortada producto de los feriados de Semana Santa, ya que no dan los tiempos.
Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.
En la sesión del pasado 18 de marzo, el Senado convalidó una reforma de su reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos enviados por el Gobierno para el nombramiento de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Esta modificación prevé que los pliegos de los candidatos a cubrir estos cargos deberán publicarse durante dos días con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública.
La publicación de los pliegos deberá estar disponible tanto en el sitio web institucional, las redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.
En tanto, si se tratara de cargos inherentes a jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires, se deberá comunicar la información sobre los pliegos a los poderes legislativos provinciales, que a su ves deberán dar publicidad de los mismos.
Propuesta de la Corte sobre selección de Magistrados
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el proyecto de reglamento de concursos para la selección de Magistrados aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado.
Con la presencia de Horacio Rosatti, consejeros de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del ministerio público y de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes de la comisión de acuerdos del Senado, académicos, líderes de opinión, organizaciones sociales y periodistas especializados, Rosenkrantz y Lorenzetti se refirieron al espíritu y los alcances de su iniciativa.
"Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario", señaló Rosenkrantz.
"La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones", agregó.
"La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales. El Consejo tiene hoy en sus manos la posibilidad de hacer que una aspiración institucional fundamental para el país que tiene más de 40 años esa idea sea de ahora en más una realidad", dijo.
Lorenzetti, en tanto, señaló que "esta es una propuesta en un momento adecuado, cuando todos pensamos que podemos trabajar en algo común. Es importante, para tener esperanzas y un proyecto en común, hacer un buen diagnóstico, porque si no hacemos una autocrítica de lo que hemos hecho o de la situación actual, no vamos a poder detectar los problemas ni las soluciones. Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. Es importante señalar que existe ese déficit estructural y, como dijo recién el Dr. Rosenkranz, no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país. Es un reclamo generalizado e importante, y nosotros, como cabeza de un poder del Estado, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta".
Agregó que "el problema que advertimos, este déficit estructural, no se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles".
La acordada, que lleva la firma de los dos ministros, propone una reorganización del proceso de selección de magistrados, cuyo resultado final es la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo. A través de este nuevo reglamento, el máximo tribunal propone un proyecto integral con modificaciones sustanciales basadas en la idoneidad, mérito, transparencia y trazabilidad para que sean consideradas por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de llevar a cabo los concursos.
En él se destaca que la Corte es la "cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina" y que, sin desconocer la función del Consejo de la Magistratura, el máximo tribunal debe colaborar con él, "impulsando las reformas reglamentarias necesarias para corregir disfuncionalidades sistémicas".
Las mejoras introducidas se encuentran "orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados". En este sentido, se apunta a "reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad"
La acordada destaca la importancia de la evaluación de antecedentes, donde se premie "el rendimiento académico de excelencia y el mérito real" por sobre el tránsito burocrático. Se pretende garantizar, asimismo, el pleno anonimato en la prueba de oposición e introducir "reglas más claras y previsibles" para la entrevista personal.