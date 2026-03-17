La Corte Suprema recibió a Mahiques, ministro de Justicia de la Nación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti recibieron este martes al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti recibieron este mediodía al flamante funcionario.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti recibieron este martes al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Durante la reunión, el Ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia.
También se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares.
En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, junto al vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Ricardo Lorenzetti, tomó juramento este martes, en los términos establecidos en la Acordada N° 3/2026, a Santiago Viola, nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Viola integrará el Consejo en representación del Poder Ejecutivo Nacional y se incorpora al órgano constitucional en reemplazo de Sebastián Amerio.
Estuvieron presentes el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y los consejeros y consejeras de la Magistratura Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Alejandra Provítola, Gonzalo Roca y María Fernánda Vázquez.
Asimismo, asistieron representantes del Senado y el Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; el fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires; autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y funcionarios de la Corte Suprema.