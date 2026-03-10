Cambios

Juan Bautista Mahiques propuso al fiscal Matías Álvarez para presidir la UIF

El ministro de Justicia impulsó la candidatura del actual funcionario de la Procuraduría de Narcocriminalidad para conducir la Unidad de Información Financiera, en el marco de una reestructuración que alcanza a varios organismos clave del área judicial y de control.