La Corte Suprema lanza su proyecto para blindar los concursos de jueces ante la política
La iniciativa apunta a agilizar la cobertura de vacantes en Comodoro Py mediante un sistema de banco de preguntas y evaluaciones objetivas. Pese a no haber firmado la acordada, Horacio Rosatti encabezará la presentación.
Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación participarán este lunes 30 de marzo, a las 16.30, de la presentación formal del proyecto de reglamento para la selección de magistrados del Poder Judicial. El acto se realizará en el Palacio de Justicia y buscará exhibir una imagen de cohesión interna en torno a la iniciativa.
La propuesta fue impulsada por Carlos Rosenkrantz yRicardo Lorenzetti, quienes firmaron la acordada difundida la semana pasada. Horacio Rosatti no la suscribió, aunque estará presente en la presentación pública junto a sus colegas, en un gesto orientado a mostrar que el planteo cuenta con respaldo institucional del tribunal.
Los tres jueces de la Corte participarán este lunes de la presentación del proyecto sobre selección de magistrados. Foto: Reuters
Qué cambios propone la Corte
El eje central del proyecto es modificar la mecánica de selección de jueces federales en el Consejo de la Magistratura. La Corte plantea avanzar hacia concursos anticipados, es decir, procesos que se abran antes de que se produzcan efectivamente las vacantes en los tribunales.
Además, la iniciativa propone un sistema de evaluación con banco de preguntas y modalidad multiple choice, junto con una reducción del margen de discrecionalidad de los consejeros durante las entrevistas personales. El objetivo declarado es limitar alteraciones subjetivas en el orden de mérito de los postulantes.
Según trascendió, el proyecto pone el foco en principios como legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad y celeridad. También busca evitar que el tramo final de los concursos quede demasiado expuesto a decisiones políticas o a criterios variables dentro del Consejo.
La iniciativa propone concursos anticipados y cambios en la etapa de evaluación de candidatos.
El trasfondo político e institucional
La ausencia de la firma de Rosatti había alimentado en las últimas horas versiones sobre diferencias internas dentro del máximo tribunal. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que esa omisión respondió a razones formales vinculadas a su doble rol como presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura.
La aparición conjunta de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti en el acto de este lunes apunta precisamente a despejar esas especulaciones. El mensaje que busca instalar el tribunal es que, más allá de matices o formalidades, existe una posición convergente sobre la necesidad de revisar el sistema de selección de magistrados.
La propuesta tendrá especial impacto sobre la cobertura futura de vacantes en la justicia federal, en especial en los tribunales de Comodoro Py, donde los concursos suelen tener fuerte repercusión política e institucional. La Corte intenta así intervenir en un debate sensible del funcionamiento judicial argentino.