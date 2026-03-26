Cuidada declaración

Senado de Santa Fe pide que haya acuerdo institucional para el futuro "Palacio de Justicia II"

La Cámara alta consideró necesario pronunciarse sobre la pulseada entre la Corte y el Ministerio Público que reúne a fiscales y defensores por el edificio en construcción a espaldas del Palacio de Justicia. Unanimidad para que se respete su "destino original".