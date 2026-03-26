Senado de Santa Fe pide que haya acuerdo institucional para el futuro "Palacio de Justicia II"
La Cámara alta consideró necesario pronunciarse sobre la pulseada entre la Corte y el Ministerio Público que reúne a fiscales y defensores por el edificio en construcción a espaldas del Palacio de Justicia. Unanimidad para que se respete su "destino original".
Los senadores piden que haya acuerdo para el futuro "Palacio de Justicia II". Foto: Fernando Nicola.
Sin discursos desde las bancas y con todas las manos arriba, los senadores del oficialismo y la oposición aprobaron una comunicación que se pronuncia sobre las tensiones públicas entre los ministros de la Corte y las titulares del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa sobre quién usará el edificio en construcción junto a Tribunales.
El senador por La Capital, Julio Garibaldi (Unidos para Cambiar Santa Fe) propuso un cuidado texto que todos sus pares aceptaron respecto de la pulseada pública por los espacios, que llegó a ser parte de las declaraciones periodísticas posteriores al Acto de Apertura del Año Judicial.
En pocas palabras: el futuro "Palacio de Justicia II" fue concebido para albergar a los actores de la justicia penal y su construcción está ciertamente avanzada. Pero luego de la reforma de la Constitución de Santa Fe, Acusación y Defensa forman el Ministerio Público que es independiente de los tres poderes.
Así, la Corte ha resuelto avanzar con readecuaciones en el edificio Anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe y evaluar luego si le quedan espacios evaluar si los cede a los fiscales y defensores. De inmediato, la fiscal general del MPA María Cecilia Vranicich respondió que la decisión es "inaplicable e institucionalmente inaceptable".
"Palacio de Justicia II" en obra. Foto: Fernando Nicola.
En ese contexto, el texto sancionado el jueves 19 es el siguiente: "La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia arbitren los mecanismos de coordinación institucional necesarios a fin de acordar la asignación y uso del edificio denominado "Palacio de Justicia II" de la ciudad de Santa Fe, conforme a su destino original, la finalidad institucional para la cual fueron concebidos y las previsiones constitucionales vigentes."
Considerandos
Los considerandos son también prudentes pero indican la misma posición: no modificar el plan edilicio inicial pensado para el fuero penal, lo que va en respaldo de que el Ministerio Público sea su principal destinatario.
"El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar la articulación de un ámbito de coordinación entre la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, a fin de acordar la asignación y uso de los espacios en el edificio denominado "Palacio de Justicia II" de la ciudad de Santa Fe".
Tensiones públicas sobre quién usará el edificio en construcción. Foto: Fernando Nicola.
Y sigue: "la iniciativa se funda en la necesidad de que las decisiones relativas a la organización edilicia del sistema de justicia penal se adopten mediante mecanismos de coordinación entre los órganos involucrados, en atención a la especificidad de sus funciones y al diseño institucional vigente".
"En efecto, el edificio referido fue concebido, planificado y ejecutado como parte de una política pública orientada a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, previendo la coexistencia funcional en una misma unidad edilicia de los distintos actores del sistema. En ese marco, la definición del uso de los espacios constituye un aspecto central para el adecuado funcionamiento del servicio de justicia".
En este sentido, "la adopción de decisiones consensuadas entre los órganos involucrados permitirá compatibilizar las necesidades operativas de cada institución, optimizar la utilización de los recursos públicos y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones que constitucionalmente tienen asignadas tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Ministerio Público de la Defensa".
Por otra parte, "la utilización del edificio conforme a su finalidad original contribuye a fortalecer el modelo de organización del sistema de justicia penal, favoreciendo la eficiencia, la accesibilidad y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía".