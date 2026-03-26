En la política de Santa Fe, prevalece la cultura del diálogo y del encuentro

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia ingresó al Espacio de Memoria Ex Comisaría Cuarta de esta capital caminando y hablando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez. En una de las galerías, el anfitrión, Emilio Jatón departía con el intendente, Juan Pablo Poletti. Cuando el presidente del Foro por la Memoria, Hugo Kofman, terminó su mensaje, los ministros Bastia y Pablo Olivares fueron los primeros en levantarse y en saludarlo.
Son algunas de las imágenes que se pudieron observar en un colmado espacio de lo que fue "la Cuarta" en un día muy especial donde se recordaba el 50 aniversario del último golpe de estado.
Que el acto pueda ser compartido por funcionarios de primera línea del gobierno; el titular de la Corte Suprema de Justicia y responsables del Ministerio Público; por legisladores encabezados por la titular de la Cámara de Diputados, Clara García; máximas autoridades de las universidades nacionales con asiento en la ciudad y por dirigentes de distintas organizaciones de Derechos Humanos distingue a Santa Fe del panorama nacional e incluso de lo que ocurre en otras provincias.
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La cultura del diálogo y del encuentro persiste en Santa Fe, más allá de las diferencias lógicas de la política. Bastia fue uno de los impulsores del proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia y Gutiérrez uno de los apuntados en ese proceso. Pulsearon y pulsean fuerte cuando corresponde pero se pueden mostrar juntos sin sospechar de connivencia.
Jatón ha demostrado voluntad de volver a ser intendente, tiene diferencias con la gestión de Poletti por más que ambos están en Unidos y esto no obsta que hablen entre sí más allá que ambos tuvieron la tribuna en el acto.
Kofman tiene una larga trayectoria en la lucha por la memoria, por la justicia y es hijo de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en Santa Fe. En su discurso, no se movió de la posición histórica y agradeció que el gobierno provincial apoye la búsqueda de restos de desaparecidos en el Campo San Pedro que depende del Ejército Argentino.
"Debemos propiciar la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos. En nuestra provincia, el ejercicio de la Memoria es una política de Estado", marcó Jatón. Diálogo, convivencia, respeto por las diferencias, destacó Poletti.
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y confianza en que no se va a repetir
"Los Derechos Humanos tienen que ser transversales a todos los gobiernos", subrayó Kofman quien cuestionó los lenguajes violentos que son peligrosos para el sistema democrático, en obvia alusión al presidente de la Nación.
Tras los discursos, la invitación a recorrer la muestra fotográfica y los oscuros lugares de lo que fue comisaría y centro clandestino de detención, volvió a encontrar a actores caminando y avanzando en conversaciones en un día que debe servir para la memoria, la reflexión y el férreo compromiso de Nunca Más. La política es, y debe ser, la encargada de encontrar caminos, alternativas ante cada crisis. Sabiendo siempre que no hay iluminados que tengan la solución mágica.
Más allá de las masivas marchas en las calles de todo el país, en Santa Fe, en un espacio emblemático, los actores actúan y hacen efectiva las razones para hacer realidad el Nunca Más.