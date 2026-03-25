Conmemoración histórica

Masiva movilización en Plaza de Mayo a 50 años del golpe de 1976

Una multitud se concentró en el marco del aniversario del golpe. La jornada estuvo marcada por la participación masiva de organizaciones, agrupaciones y ciudadanos que se sumaron a la conmemoración, en un escenario que reflejó la dimensión que adquiere esta fecha en la memoria colectiva argentina.