Masiva movilización en Plaza de Mayo a 50 años del golpe de 1976
Una multitud se concentró en el marco del aniversario del golpe. La jornada estuvo marcada por la participación masiva de organizaciones, agrupaciones y ciudadanos que se sumaron a la conmemoración, en un escenario que reflejó la dimensión que adquiere esta fecha en la memoria colectiva argentina.
La Plaza de Mayo se colmó durante la jornada por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Foto: Xinhua
La movilización comenzó a tomar forma desde el mediodía, con concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires que confluyeron progresivamente hacia Plaza de Mayo. A lo largo de la jornada, columnas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas avanzaron por las principales arteriasar, mientras también se sumaban ciudadanos de manera independiente. La presencia de personas con imágenes y nombres de desaparecidos aportó un fuerte componente simbólico a la convocatoria, en línea con las consignas históricas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia.
Columnas de distintas organizaciones avanzaron hacia el centro porteño durante la movilización. Foto: Xinhua
Con el correr de las horas, la plaza y sus alrededores se vieron colmados por una gran cantidad de asistentes, lo que evidenció la magnitud de la convocatoria en una fecha significativa por el aniversario número 50 del inicio del último golpe cívico-militar en la Argentina. La participación incluyó a distintos sectores de la sociedad, con expresiones diversas que convivieron dentro de un mismo espacio público, en una jornada que combinó recordación histórica y manifestación colectiva.
Una jornada marcada por la participación masiva
El acto central se desarrolló durante la tarde, con la lectura de un documento por parte de referentes de organismos de derechos humanos. En ese marco, se repasaron aspectos vinculados al período de la última dictadura y se reiteraron consignas históricas en torno a la búsqueda de memoria y justicia. La actividad se llevó adelante en un escenario montado frente a la Casa Rosada, donde se concentró la mayor parte de los asistentes.
De manera paralela, distintas agrupaciones realizaron recorridos previos antes de llegar a la plaza, replicando modalidades de años anteriores. En ese contexto, la movilización mantuvo una dinámica ordenada, con acompañamiento de operativos de tránsito y seguridad. Según estimaciones oficiales, la convocatoria reunió a cientos de miles de personas, aunque no hubo una cifra única confirmada.
Conmemoraciones en todo el país
La jornada no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. Actos y movilizaciones se desarrollaron en distintas provincias y ciudades del país, donde también se realizaron actividades conmemorativas por el 24 de marzo. En cada caso, la convocatoria reunió a organizaciones locales y a ciudadanos que participaron de marchas, intervenciones culturales y espacios de reflexión.
Santa Fe conmemoró los 50 años del golpe militar.
A medio siglo del golpe de 1976, la fecha volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, con expresiones que se replicaron en distintos puntos del territorio nacional. La masividad de la convocatoria en Plaza de Mayo y en otras ciudades reflejó la vigencia de la conmemoración y su impacto en la memoria colectiva, en una jornada que combinó participación, recordación y presencia ciudadana.