Jatón: "A base de documentación hacemos Memoria en Santa Fe"
El secretario de Derechos Humanos cerró el acto oficial por el nuevo aniversario del 24 de Marzo. "El pasado nunca se clausura", afirmó. Presencia de autoridades de los tres poderes, de los ministerios públicos y de las universidades nacionales. Juan Pablo Poletti y Hugo Kofman abrieron la ceremonia.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, fue el encargado de cerrar el acto donde reivindicó los espacios de Memoria. Foto: Flavio Raina
Memoria y educación fueron los ejes centrales del acto central realizado por el gobierno santafesino para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado que tuvo por escenario el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, ubicado en Zavalla y Tucumándonde además quedó inaugurada una muestra de 50 fotografías tomadas entre 1976 y 1983 por reporteros gráficos nucleados en Argra.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, fue el encargado de cerrar el acto donde reivindicó los espacios de Memoria. "El pasado nunca se clausura, la Memoria es el camino" señaló. "Construir Memoria es una exigencia legal y ética", agregó. Antes, el intendente Juan Pablo Poletti remarcó que la democracia es una construcción permanente e instó a mantener el diálogo, la convivencia y expresar con respeto las disidencias.
El primer orador fue Hugo Kofman en representación de organismos de Derechos Humanos y de entidades que siguen exigiendo justicia y reclaman por la aparición con vida de familiares. En su alocución, cuestionó el lenguaje "preocupante" del presidente de la Nación. "No se pueden permitir el uso de esos términos en democracia" marcó para resaltar aspectos de la nueva Constitución de la provincia que incluyeron el tema Derechos Humanos.
A 50 años del último Golpe de Estado, la Provincia conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: Flavio Raina
El acto oficial de la provincia en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del último Golpe de Estado, tuvo una marcada presencia institucional así como de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y de agrupaciones vinculadas a familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas de la dictadura.
Se sumaron cuatro integrantes del gabinete provincial como los ministros Fabián Bastia, Pablo Olivares; el secretario general, Juan Cruz Cándido y el asesor Jorge Alvarez además de funcionarios de esas carteras, de Educación y de Justicia y Seguridad. Asistieron además el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez y la titular de la Cámara de Diputados, Clara García. También se vio a los diputados Rubén Galassi y Celia Arena. No solo estuvo el intendente local, Poletti, sino su par de Monte Vera, Alberto Pallero y el presidente comunal de Nelson, Héctor Leiva.
Más atrás se pudo ver la presencia de la Defensora General, Estrella Moreno y del secretario general del MPA, Leandro Maiarota. La UNL estuvo presente a través de rectora y vice, Laura Tarabella y Liliana Dillón, y la regional Santa Fe de la UTN con su titular, Alejandro Toffolo.
Todos luego recorrieron las fotografías exhibidas en pasillos de la Ex Comisaría así como el Museo que conserva calabozos y salas que fueron reconocidas por ex detenidos como salas de tortura.
"Cada 24 de Marzo nos increpa, nos reclama, nos moviliza para que la historia no se repita, para que la Memoria, la Verdad y la Justicia no sean palabras vacías sino el fundamento ético de nuestras instituciones y el compromiso irrenunciable con la identidad de nuestra sociedad", subrayó Jatón.
Las fotografías exhibidas en pasillos de la Ex Comisaría así como el Museo. Foto: Flavio Raina
El funcionario remarcó que "debemos propiciar la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos. En nuestra provincia, el ejercicio de la Memoria es una política de Estado".
Además, puso en valor "el espacio de la Memoria que da marco a este acto donde, además, está alojado el Archivo Provincial de la Memoria. Desde este lugar, desde el Gobierno de Santa Fe ejercitamos la memoria y de manera permanente lo abrimos para que santafesinos de todas las edades conozcan la historia para defender los Derechos Humanos y la Democracia en base a la documentación y los datos. Es nuestra responsabilidad trabajar diariamente por la Memoria, Verdad y Justicia como un deber ético y moral indelegable del Estado".
Finalmente, puntualizó que "en este Espacio de Memoria durante 2025 hubo 133 recorridos educativos de los que participaron 3500 estudiantes y docentes, y los turnos de los próximos tres meses ya están agotados. Estos ámbitos son instrumentos concretos para fortalecer la Democracia e impedir el regreso del horror. Son nuestra herramienta para educar en la Memoria y construir el futuro.
El Museo que conserva calabozos y salas que fueron reconocidas por ex detenidos como salas de tortura. Foto: Flavio Raina
Kofman destacó la presencia de autoridades y que se haya elegido ese lugar para el acto para luego mencionar a cuatro de las personas fallecidas en la entonces comisaría producto de torturas. "Pasaron cientos de personas por acá, hubo torturas y hubo muertos" afirmó.
Recordó que se revivió días atrás "el horror de encontrar restos humanos de detenidos en La Perla, Córdoba" y comparó esta búsqueda constante con la que realizan entidades y gobierno de Santa Fe en Campo San Pedro donde ya lograron identificar seis de los restos de ocho personas hallados allí.
"Lo ocurrido en la Argentina fue un genocidio" recalcó en su discurso. "Los Derechos Humanos tienen que ser transversales a todos los gobiernos", añadió.
A 50 años del último Golpe de Estado, la Provincia conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: Flavio Raina
Parafraseando a Primo Levi que decía que "lo que ocurrió puede volver a ocurrir en cualquier lugar" postuló que con memoria se puede evitar la repitencia. "Es un trabajo permanente" y explicó que los genocidios comienzan con la estigmatización, la deshumanización y discursos de odio. Instó a estar alertas ante mensajes preocupantes y puso como ejemplos dichos "de la máxima autoridad nacional" al que no mencionó con el nombre y apellido.
Poletti marcó que la fecha "invita a la reflexión, al respeto y al compromiso con los valores que sostienen nuestra vida en comunidad". Foto: Flavio Raina
Kofman valoró algunas reformas incorporadas a la flamante Constitución de Santa Fe como la declaración de patrimonio provincial de sitios de la Memoria y una educación con perspectivas de Derechos Humanos.
A su turno, Poletti marcó que la fecha "invita a la reflexión, al respeto y al compromiso con los valores que sostienen nuestra vida en comunidad". Destacó que la democracia no es un punto de llegada sino una construcción permanente fortalecida por el diálogo, la convivencia pacífica y el reconocimiento del otro.
Hacia adelante, el intendente planteó proyectar el futuro sobre bases sólidas, el respeto de las instituciones, la vigencia de los derechos y la búsqueda constante de consensos.
El significado de la fecha
"El 24 de marzo nos increpa, nos reclama, nos moviliza, para que la historia no se repita, para que Memoria, Verdad y Justicia no sean palabras vacías", marcó Jatón. "El terrorismo de Estado dejó huellas profundas en nuestra sociedad" reflexionó.
Mostró el sitio donde se encuentra el Archivo Provincial de la Memoria. "A partir de lo que hay en este lugar, en la provincia hacemos Memoria y hacemos Memoria en base a documentación. Allí construimos nuestro relato" afirmó para explicar que allí conviven fotografías, registros policiales, de inteligencia, y recortes periodísticas.
Para la Memoria consideró clave la enseñanza y la educación. "Educar en la Memoria para construir el futuro", postuló.
"En Santa Fe creemos que los Espacios de Memoria no son lujos culturales, ni caprichos ideológicos, son hechos concretos para fortalecer la democracia" sostuvo el Secretario de Derechos Humanos.