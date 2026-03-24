Acto en la ex Comisaría Cuarta

Jatón: "A base de documentación hacemos Memoria en Santa Fe"

El secretario de Derechos Humanos cerró el acto oficial por el nuevo aniversario del 24 de Marzo. "El pasado nunca se clausura", afirmó. Presencia de autoridades de los tres poderes, de los ministerios públicos y de las universidades nacionales. Juan Pablo Poletti y Hugo Kofman abrieron la ceremonia.