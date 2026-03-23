El Poder Judicial de Santa Fe se capacitará en materia ambiental
Lo resolvió la Corte Suprema en reunión de Acuerdo de ministros. El programa será llevado adelante por el Centro de Capacitación Judicial y está avalado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
La capacitación está dirigida a magistrados, funcionarios y personal de tribunales.
Flavio Raina
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe aprobó el Programa de Capacitación en el marco de la Ley Yolanda, elaborado por el Centro de Capacitación Judicial y destinado a integrantes del Poder Judicial. La decisión fue adoptada mediante el Acta N.º 6, en reunión de acuerdo de ministros.
El programa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 27.592, conocida como “Ley Yolanda”, cuyo objetivo es garantizar la formación integral en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en el cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
Asimismo, la Provincia de Santa Fe adhirió a dicha normativa mediante la Ley Provincial N.º 14.178, designando como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Capacitaciones en ley Yolanda en dependencias de la Provincia y gobiernos locales.
Archivo El Litoral
En su artículo primero, la norma establece como objeto "garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública".
En este marco, define lineamientos generales que marcan el contenido mínimo de la currícula a dictar, abordando temas como cambio climático, protección de la biodiversidad, energías renovables, economía circular, desarrollo sostenible y la normativa ambiental vigente.
Además, dispone que tanto la comunidad científica como organizaciones de la sociedad civil participarán en el armado de la currícula y podrán plantear más temas a ser abordados en las instancias de capacitación para funcionarios.
También establece que la capacitación es obligatoria y prevé una sanción disciplinaria a quienes no den cumplimiento a lo establecido. En este sentido, la autoridad de aplicación deberá difundir en su página web el grado de cumplimiento de las respectivas disposiciones.
En el Poder Judicial
En ese contexto, el Centro de Capacitación Judicial elaboró un programa específico para el Poder Judicial, contando con la participación de profesores y expositores especializados en la temática ambiental.
Conforme lo establece la normativa vigente, se dió intervención a la autoridad de aplicación, y la Secretaría correspondiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático otorgó la aprobación formal de los contenidos propuestos, a los fines de cumplimentar la capacitación obligatoria prevista por la ley.
Yolanda Ortiz, la pionera que inspiró la norma.
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A partir de ello, la Corte consideró pertinente aprobar el programa y disponer su implementación, destacando la importancia de su materialización para todos los integrantes del Poder Judicial. Y resolvió promover la participación progresiva de magistrados/as, funcionarios/as, y personal judicial como instancia de formación y sensibilización obligatoria.
La capacitación se llevará a cabo bajo la coordinación del CCJ, en las oportunidades y con la modalidad que en cada caso se considere oportuno, integrándose el programa aprobado como parte del acta correspondiente.
RECUADRO
Para profundizar
Yolanda Ortiz fue, en 1973, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.