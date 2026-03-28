El Senado debate una ley de residencias médicas para Santa Fe

El senador radical por Garay, Germán Baumgartner, presentó un proyecto de ley que se enfoca en uno de los temas sobre los que el gobierno nacional ha decidido desentenderse: la formación profesional de los médicos en sus residencias.
La Casa Rosada cortó la financiación para formar profesionales de la salud. Más allá del origen de los recursos se piensa en un sistema federal con Entre Ríos y Córdoba.
El senador radical por Garay, Germán Baumgartner, presentó un proyecto de ley que se enfoca en uno de los temas sobre los que el gobierno nacional ha decidido desentenderse: la formación profesional de los médicos en sus residencias.
El legislador es médico y tiene frente al tema una visión que involucra al Estado provincial pero entiende que es también una oportunidad de asociación con las provincias que conforman la Región Centro: Entre Ríos y Córdoba.
El texto normativo tiene diez artículos y un puñado de disposiciones transitorias en los que puede encontrarse una verdadero plan de trabajo para que haya una federalización de las residencias, con objetivos más cercanos al perfil profesional deseado, con especial foco en el ámbito de la salud pública.
Los considerandos indican que desde el punto de vista constitucional “la salud es una competencia jurisdiccional” y que son las provincias las que tienen la responsabilidad “de garantizar políticas sanitarias acordes a las necesidades de su población”.
Luego pasa a describir una situación impensada años atrás: “En agosto de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que a partir de 2026, las provincias deberán asumir la organización y el financiamiento de los exámenes de ingreso a residencias médicas, así como la gestión de los programas de formación de especialistas”.
El recorte del gobierno de Javier Milei puso fin “al sistema de financiamiento nacional y al examen único”. Se presenta entonces “tanto un desafío como una oportunidad para la Provincia de Santa Fe”, considera el senador.
Tras advertir que la descentralización de la Casa Rosada implica más gastos para las provincias, subraya que también se presenta la chance de “diseñar un sistema de residencias que responda a las necesidades epidemiológicas, geográficas y demográficas específicas de la provincia y de la Región Centro, en colaboración con Córdoba y Entre Ríos”.
“La región enfrenta desafíos comunes, como la alta incidencia de fiebre hemorrágica argentina en la zona pampeana, lo que requiere una formación de especialistas orientada a las prioridades locales. Santa Fe cuenta con una sólida tradición en la formación de profesionales de la salud, con instituciones de prestigio como la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y una red de efectores públicos y privados que incluye hospitales de alta complejidad”, subraya
Agrega que sin embargo, “la falta de consenso en la decisión nacional y las irregularidades reportadas en los exámenes de ingreso de 2025 subrayan la necesidad de un sistema propio que garantice transparencia, equidad y calidad normativa”.
El proyecto propone “un Sistema Interjuridiccional de Residencias Médicas que federalice la especialización, promueva la retención de profesionales en la provincia y la región, y que incorpore un mecanismo innovador de financiamiento basado en una contraprestación futura al sistema de salud público”.
Se busca “no solo cubrir los costos de formación, sino también garantizar que los especialistas formados permanezcan en el sistema público, atendiendo las necesidades de la población de Santa Fe y la Región Centro”.
En los artículos del expediente que ingresó a comisiones se plantea abarcar las disciplinas de medicina, enfermería, bioquímica, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y otras áreas del equipo de salud, según lo determine el Ministerio de Salud de la Provincia “en función de las necesidades epidemiológicas y demográficas”.
Define a ese ministerio como autoridad de aplicación, y enumera sus facultades, donde aparecen pautas claras de un plan de trabajo: “a) Diseñar y administrar los exámenes de ingreso a las residencias. b) Coordinar con las provincias de Córdoba y Entre Ríos la planificación de programas regionales. c) Establecer los criterios de selección y evaluación de los residentes. d) Gestionar el financiamiento del sistema y supervisar el cumplimiento de las contraprestaciones”.
Otros artículos hablan de cómo planteará eventualmente Santa Fe a las provincias vecinas la federalización y regionalización de las residencias y también dentro del territorio del mapa de la bota.
Se piensa en las cinco regiones en la provincia, con sus nodos de Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto; en un Consejo Regional de Residencias Médicas, integrado por representantes de los Ministerios de Salud de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de: “Identificar necesidades compartidas de especialidades, como pediatría, infectología y salud mental, en función de las características epidemiológicas de la Región Centro”.
Lo mismo que para coordinar programas de formación conjuntos, incluyendo rotaciones en efectores de las tres provincias, establecer acuerdos para el reconocimiento mutuo de residencias, y facilitar la movilidad de profesionales dentro de la región.
Un tema clave es definir necesidades de especialidades. “El Ministerio de Salud, en consulta con universidades, colegios profesionales y gremios, elaborará anualmente un informe de necesidades de especialidades, basado en: prevalencia de enfermedades endémicas, como la fiebre hemorrágica argentina en la región pampeana; déficit de especialistas en áreas críticas, como pediatría y salud mental; y las demandas demográficas y geográficas de las regiones de salud.
Bajo esas pautas “las vacantes de residencias se asignarán priorizando las especialidades identificadas en el informe, con un mínimo del 60% de los cupos destinados a disciplinas críticas”.
Además de los recursos de origen público provincial se establece “un Programa de Contraprestación Futura, mediante el cual los
residentes se comprometen a prestar servicios en el sistema público de salud de Santa Fe por un período equivalente a la duración de su residencia (mínimo de 3 años) tras finalizar su formación. Este compromiso será obligatorio para acceder a la beca provincial. Los residentes que no cumplan con la contraprestación deberán reintegrar el 50% del monto de la beca recibida, ajustado por inflación, en un plazo no mayor a 5 años”.
Un proceso de selección que defina un concurso transparente y hasta las obligaciones y derechos de los residentes (entre ellos becas) y la mención para concertar programas de intercambio regional con Córdoba y Entre Ríos completan la norma en estudio. Y en una serie de disposiciones transitorias se diseña el traspaso a la provincia de la responsabilidad que la Nación ha desechado.