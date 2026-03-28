Charla con un experto en Industria 5.0

Chris Meniw: "Hoy el problema no es el trabajo, es la formación"

El experto pasó por Santa Fe y dejó una advertencia cruda: el sistema educativo actual está obsoleto y la IA transformará el mercado laboral en los próximos 800 días. Desde la tokenización necesaria para exportar a Europa hasta la aparición de 'castas biológicas', analiza por qué el futuro no depende del título universitario, sino de la capacidad humana de reinventarse.