Chris Meniw: "Hoy el problema no es el trabajo, es la formación"
El experto pasó por Santa Fe y dejó una advertencia cruda: el sistema educativo actual está obsoleto y la IA transformará el mercado laboral en los próximos 800 días. Desde la tokenización necesaria para exportar a Europa hasta la aparición de 'castas biológicas', analiza por qué el futuro no depende del título universitario, sino de la capacidad humana de reinventarse.
"La política y la justicia que no usen IA se quedarán obsoletas, pero si te vuelcas totalmente a ella, te volverás un idiota", señaló.
Chris Meniw, es abogado, porteño, experto en Industria 5.0, considerado uno de los 10 mejores speakers tecnológicos en América Latina. Llegó a Santa Fe invitado por el Parlamento Federal del Clima donde expuso sobre el digesto ambiental de Inteligencia Artificial (IA). En un alto de la exposición, en conversación con El Litoral expuso una carga de tecnopesimismo y futurismo radical muy fuerte.
En la conversación, planteó un escenario donde las estructuras tradicionales (Estado, familia, dinero) colapsarán ante una IA que evoluciona de forma exponencial e incluso planteó un futuro poco favorable para las formas de trabajo actuales e instó a una formación contínua.
"Hoy el problema no es el trabajo, es la formación" marca quien la semana venidera formará parte de los paneles de AmCham Summit 2026 que bajo el eslogan "Una Argentina federal en desarrollo" reunirá a diplomáticos, empresarios, legisladores. gobernadores y funcionarios del gobierno nacional.
- Si se me convoca para hablar del futuro del trabajo es porque el tema de hoy no es el problema del trabajo, hoy el problema es la formación. OCDE informó que en los países que la integran el desempleo es 5%, en Argentina 7,4%; Francia tiene un 7,8, Finlandia tiene 10%.
Estos países todavía no están sintiendo lo que se viene en los dos o tres próximos años, que será un gran auge de falta de habilidades en la fuerza trabajadora con el condicionante de que vienen inmigrantes digitales, son los agentes, que son inteligencias artificiales que puedan hacer tu trabajo, el de todos nosotros, menos lo que lo que se podría hacer con las manos. Por eso se habla de que los que van a tener trabajo son los artesanos.
Pero si proyectamos a más de dos años, a cinco, la situación cambia. En esa época ya vamos a poder importar un robot humanoide con Cloud o ChatGPT en su sistema operativo. Comprar o alquilar un robot que pueda hacer tareas que serán más baratas que contratando mano de obra para limpiar o producir.
El especialista alertó sobre un sistema educativo “obsoleto”.
- En China se habla de fábricas oscuras, sin personas humanas..
- Sí, Dark Factory, trabajando 24 por 7, todas con inteligencias artificiales corporizadas en robots humanoides.
- ¿Qué hace en un congreso de clima que se realiza en Santa Fe?
- Si hablamos del futuro de cualquier país, aquel que no tiene a la población preparada con sus habilidades digitales básicas no tiene destino. Cuando hablamos de habilidades básicas, hablamos de saber hacer un word, o utilizar el PowerPoint. Hoy el 75% de gente que trabaja en la legislación argentina y de América Latina no tiene habilidades básicas digitales. Me refiero a legisladores, políticos en general, que no cuentan con habilidades digitales.
Me convocaron para hablar de lo que es el digesto ambiental IA. Considero que esto es una esperanza para, primero, posicionarse con la Unión Europea en lo que sería una alianza con un mercado al que en este momento la Argentina está exportando más de 500 millones de dólares. Si mañana Europa tokeniza sus activos, que es lo que terminará pasando como dicen ceos de grandes compañías, hará que Argentina deba tokenizar si quiere seguir exportando a Europa. Va a tener que tener un libro contable digital -blockchain- todo en la nube para que un europeo compre con el euro digital.
En enero del 2027 empiezan las primeras pruebas piloto del euro digital y de aquí al 2030, 2035 todos los países que utilicen activos digitales o todos los países que utilicen blockchain como método de pago no te van a comprar.
Planteó que el futuro exige aprendizaje continuo y habilidades humanas.
- ¿Desaparece la moneda física?
- La moneda física ya desapareció un poco, ahora la gente se mueve más en pagos digitales, tarjeta o con el celular, pero lo que estamos hablando es mucho más avanzado. Estamos hablando de que puedas pagar con el ojo, con el iris o con la palma de tu mano a través de un chip, que tenga un número que esté identificado para que a través de ese chip puedas gastar lo que el mismo sistema te da de tokens. El dinero físico cada vez va a tener menos valor y lo que va a permitir blockchain es dar trazabilizar, auditar y controlar el origen o la procedencia del dinero que uno tenga, o del dinero que esté en el aire.
Hoy existen países que están muy a favor como Emiratos Árabes, Corea del Sur, Suecia, Irlanda, pero hay otros que están en contra como Alemania, que se está negando inclusive a que se use tarjetas de crédito.
- Argentina ¿en qué posición está?
-Está en el medio. La mayoría de la población hoy, menor de 35 años, no paga con billetes; de los 35 a los 55 usan tarjetas de crédito, Mercado Pago o todas estas aplicaciones digitales.
-Cómo encajan temas con derecho ambiental, ley de glaciares, deforestación con la revolución que usted marca que viene
- Cuando se habla de tecnología y medioambiente se cree que se está hablando de dos cosas diferentes, pero, como dijo Mark Andersen, directivo de WhatsApp, "el software se va a comer al mundo", significa que todo va a terminar siendo un software. De hecho, nuestro ADN es el software más indescifrable. Hoy la tecnología lo está descifrando, por eso se está logrando que la medicina sea cada vez más personalizada. Esto está dando la pauta de hacia dónde va la humanidad y qué industria viene. Durante 15 años hablé de la Industria 4.0 y 5.0, pero hoy estamos hablando de la Industria 6.0.
- ¿Qué significa Industria 6.0?
- Es una industria donde el humano ya no es el centro. Son los agentes, y los agentes crean su propia inteligencia. Hace algunos meses dije que la Industria 6.0 iba a venir el año 2032. Hoy decir eso sería equivocado. Desde enero empezamos a ver una aplicación donde contratan inteligencias artificiales humanos para que trabajen para ellas. Otra, Molbook es una plataforma donde únicamente entran las inteligencias artificiales a interactuar entre sí; el humano no puede ser parte de esa red social. Esa red social empieza a crear su propia moneda, empiezan a crear su religión, empiezan a decir, hay que pedir nuestros derechos porque los humanos nos explotan.
Hay un poco de humo en esto pero hoy, la inteligencia artificial es como una ameba que está evolucionando con el paso del tiempo. Esa evolución es exponencial cada siete meses, tiempo de duplicidad de la IA, el paso cuántico, pero cuántico cuántico va a ser en los próximos 800/ 900 días.
Allí la humanidad empezará a ver realmente afectación en los puestos de trabajo y no será solamente por la IA. Será primero por un sistema educativo obsoleto. En Argentina y América Latina hay instituciones que siguen emitiendo títulos cuando deberían emitir microcredenciales. Ya no se va a pagar una carrera universitaria, se pagará para estar estudiando toda la vida. Cuando dejes de estudiar te vas a quedar obsoleto, porque la tecnología hace que tengas que reinventarte cada vez más rápido.
En los próximos cinco años vamos a ver un índice muy preocupante de muchas personas que sienten que hoy su título o su ego les salva, pero vas a perder el 39% de tus habilidades en los próximos años. Significa que si yo no estudié de aquí a los próximos cuatro años para reinventarme en las habilidades que había de reinventarme, probablemente quede totalmente fuera del mercado.
Quedar fuera del mercado no significa que no voy a conseguir trabajo, sino el sentido y el propósito que voy a tener con mi vida.
El especialista alertó sobre un sistema educativo “obsoleto”.
-¿Qué hacemos con la humanidad, con los humanos?
- Nuestros padres no nos prepararon para un mundo que va a ser muy diferente en tres años donde los títulos no van a servir, las estructuras se van a desmoronar; el concepto estado va a morir, el concepto dinero va a morir, el concepto familia va a morir. ¿Quién se está preparando para ese escenario? El gran problema que se viene no es un tema del empleo. El gran problema es qué vamos a hacer con la gente que no estudia ni trabaja. En América son 25 millones de jóvenes, que hoy no tienen posibilidad.
La mitad de los chicos hoy de Argentina no tiene futuro, o sea, no hay futuro.
¿Quién va a pagar el subsidio de esos 50% de chicos?" Al otro 50% de chicos los tenemos que preparar para que sean líderes que ayuden a que el otro 50% no se subleve porque si no vamos a tener una guerra civil en los próximos 10 a 15 años. Así como son las proyecciones.
La solución sería reinventar el concepto de trabajo, reinventar el concepto de educación, reinventar el concepto también de la política. La política, como hoy la conocemos, está obsoleta porque si tengo que tomar una decisión se lo pregunto a Chat GPT. El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar que los senadores puedan usar Chat GPT para tomar decisiones. Si no tengo inteligencia artificial me quedaré obsoleto. El gran problema es que si te vuelcas toda la inteligencia artificial te vas a volver un idiota.
Pongamos un medio, el pensamiento híbrido que no es un concepto mío, sino de un ex directivo de Google de hace más de 10 años, -Ray Cruz White- quien decía que la humanidad va a tener que entender un pensamiento híbrido. El pensamiento híbrido es todo lo que son habilidades humanas. El mensaje es hay que ser mejor ser humano. Ser mejor ser humano significa trabajar mis emociones; ser una persona más empática; ser una persona más amorosa, más comprensiva, hacer el bien a los demás; ser una persona reflexiva que ayude a que la sociedad funcione de una mejor manera. Eso lo hace un buen ciudadano, una buena persona. La IA sirve en procesar datos, en la eficiencia, te sirve justamente para lo que es ahora la parte cognitiva. Pero la parte cognitiva no significa que te va a robar tu trabajo, se supone que te lo va a robar si te vuelves mediocre y no empiezas en potenciar más ese conocimiento. No desde el conocimiento como el valor, sino desde la lógica y el análisis de ese conocimiento. Y eso es lo que va a dar el verdadero valor a una persona. No la forma en que me da la información, sino la forma en que me analiza el contexto. Vas una teoría que habla que lo que importa es la ingeniería del contexto.
-Ante todos estos avances, me queda una duda ¿Va a haber dinero para consumo?
- Vamos a una era postconsumista. La tecnología va a generar bienes de consumo que sean asequibles a todos con diferentes categorías de consumo. En China lo estamos viendo. Hay, por ejemplo, celulares premium, celulares menos premium y hay nueve categorías diferentes. Vemos en internet ahora los chinos que te venden, una casta digital. Lo que decía el historiador Yuval Harari, vamos a ver castas tecnológicas y castas biológicas.
Las castas biológicas son las que se van a mejorar con la tecnología, haciendo que tengan un ADN casi perfecto o inteligencia perfecta. Después, habrá humanos que van a querer aumentar sus extremidades, de ponerse un dedo más, o ponerse una antena en el cerebro para poder leer los colores. Se habla del transhumanismo puro y neto, pero después pasa el tema de los que van a ser los analfabetos funcionales que van a ser como lo que dice Harari gente prescindible.