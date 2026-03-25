"Fostering the Future Together"

Melania Trump camina con un robot humanoide: la imagen que marca un nuevo paradigma en la educación global

En una escena que parece extraída de la ciencia ficción pero que define el presente, la primera dama de los Estados Unidos encabezó la cumbre "Fomentando el Futuro Juntos" en la Casa Blanca. Acompañada por el androide "Figure 03", instó a las naciones a integrar la inteligencia artificial en las aulas como una herramienta de progreso responsable.