Calvo desarrolló un encuentro con instituciones del departamento Castellanos

El Senador Provincial Alcides Calvo acompañado por la Ing. Bárbara Chivallero, mantuvieron un encuentro con representantes de instituciones intermedias de distintas localidades del Departamento Castellanos, donde pudieron dialogar sobre necesidades, proyectos y la realidad actual de cada una de ellas.
Donaciones
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En el lugar, Calvo hizo entrega de donaciones solicitadas oportunamente por las instituciones, en este caso recibieron: la Presidenta Comunal de Egusquiza, Florencia Celis, de 4 reflectores destinados al predio deportivo y el Vicedirector del Hogar de Ancianos de Maria Juana, Julio Acosta, de sillas de ruedas con el propósito de mejorar la atención y el bienestar de sus residentes.
En tanto en representación de la Escuela Nº 475 “Bernardino Rivadavia” de Rafaela, Soledad Morcillo, recibió banderas de ceremonias de la Nación y de la Provincia de Santa Fe junto a sus respectivos paños identificatorios.
Y la integrante de la cooperadora escolar de la Escuela N° 373 “Coronel José María Aguirre” de La Fronterita, Andrea Gómez, un equipo de aire acondicionado con el fin de mejorar las condiciones del espacio educativo de dicha escuela rural de Rafaela.
Acompañamiento
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Alcides Calvo expresó que estos encuentros representan el acompañamiento a nuestras instituciones intermedias, las cuales cumplen un rol fundamental en cada localidad.
"Detrás de cada una de ellas hay personas comprometidas que trabajan por el bienestar de su comunidad, y es nuestra responsabilidad estar presentes, escuchando y dando respuestas, continuamos fortaleciendo este vínculo, trabajando en conjunto y apoyando con herramientas concretas cada iniciativa que impulsan”.