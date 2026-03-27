El 2 de abril, Humboldt rinde homenaje a los excombatientes en el Parque Malvinas Argentinas

La localidad de Humboldt se prepara para rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas con un acto conmemorativo abierto a toda la comunidad.
La comunidad de Humboldt se reunirá el 2 de abril en el Parque Malvinas Argentinas para rendir homenaje a los veteranos y caídos, en un acto cargado de memoria y reflexión colectiva.
La localidad de Humboldt se prepara para rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas con un acto conmemorativo abierto a toda la comunidad.
La actividad se desarrollará el próximo 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha profundamente significativa para el país que invita a la reflexión y al reconocimiento de quienes defendieron la soberanía nacional.
El encuentro tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Parque Malvinas Argentinas, donde autoridades locales, instituciones y vecinos se reunirán para compartir un momento de memoria y homenajes.
Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de sostener estos espacios que permiten mantener viva la historia y transmitir a las nuevas generaciones el valor del compromiso y el sacrificio de los excombatientes.
El acto buscará honrar a los veteranos y recordar a quienes perdieron la vida durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982. A través de palabras alusivas y gestos simbólicos, se pondrá en valor el coraje y la entrega de los soldados argentinos.
Estas conmemoraciones forman parte de una construcción colectiva de memoria que trasciende el paso del tiempo y refuerza la identidad nacional.
La comuna local invita a toda la comunidad a participar de la ceremonia, destacando que se trata de una oportunidad para compartir un momento de encuentro, reflexión y homenaje.
En el contexto de las actividades organizadas por el Mes Internacional de la Mujer, se llevará a cabo la proyección de la película “Belén”, una obra que propone una mirada profunda sobre la identidad, los vínculos y las decisiones que atraviesan la vida de las personas.
La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro donde el cine funcione como disparador de reflexión colectiva, abordando temáticas sensibles desde una perspectiva humana y cercana.
“Belén” se presenta como una historia conmovedora que invita al espectador a involucrarse emocionalmente y cuestionar distintas realidades. A través de un enfoque sensible, la película abre la puerta al diálogo y al intercambio de ideas, promoviendo la construcción de miradas más empáticas y conscientes.
Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de propuestas culturales, que no solo ofrecen entretenimiento, sino también la posibilidad de pensar y debatir en comunidad.
La proyección tendrá lugar el viernes 27 a las 20 en la Sala Tiro Federal, con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.
De esta manera, la actividad se suma a la agenda del Mes de la Mujer como una instancia que combina cultura, sensibilidad social y participación comunitaria.