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El 2 de abril, Humboldt rinde homenaje a los excombatientes en el Parque Malvinas Argentinas

La comunidad de Humboldt se reunirá el 2 de abril en el Parque Malvinas Argentinas para rendir homenaje a los veteranos y caídos, en un acto cargado de memoria y reflexión colectiva.

El Parque Malvinas Argentinas, es un nuevo espacio que reafirma nuestro compromiso con la memoria y el respeto a quienes defendieron nuestra soberanía. Foto: ArchivoEl Parque Malvinas Argentinas, es un nuevo espacio que reafirma nuestro compromiso con la memoria y el respeto a quienes defendieron nuestra soberanía. Foto: Archivo
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La localidad de Humboldt se prepara para rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas con un acto conmemorativo abierto a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará el próximo 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha profundamente significativa para el país que invita a la reflexión y al reconocimiento de quienes defendieron la soberanía nacional.

Un espacio para la memoria colectiva

El encuentro tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Parque Malvinas Argentinas, donde autoridades locales, instituciones y vecinos se reunirán para compartir un momento de memoria y homenajes.

El Parque Malvinas Argentinas, es un nuevo espacio que reafirma nuestro compromiso con la memoria y el respeto a quienes defendieron nuestra soberanía.El Parque Malvinas Argentinas, es un nuevo espacio que reafirma nuestro compromiso con la memoria y el respeto a quienes defendieron nuestra soberanía.

Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de sostener estos espacios que permiten mantener viva la historia y transmitir a las nuevas generaciones el valor del compromiso y el sacrificio de los excombatientes.

Reconocimiento a los héroes

El acto buscará honrar a los veteranos y recordar a quienes perdieron la vida durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982. A través de palabras alusivas y gestos simbólicos, se pondrá en valor el coraje y la entrega de los soldados argentinos.

Estas conmemoraciones forman parte de una construcción colectiva de memoria que trasciende el paso del tiempo y refuerza la identidad nacional.

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La comuna local invita a toda la comunidad a participar de la ceremonia, destacando que se trata de una oportunidad para compartir un momento de encuentro, reflexión y homenaje.

Jornada de reflexión por el Mes de la Mujer

En el contexto de las actividades organizadas por el Mes Internacional de la Mujer, se llevará a cabo la proyección de la película “Belén”, una obra que propone una mirada profunda sobre la identidad, los vínculos y las decisiones que atraviesan la vida de las personas.

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro donde el cine funcione como disparador de reflexión colectiva, abordando temáticas sensibles desde una perspectiva humana y cercana.

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“Belén” se presenta como una historia conmovedora que invita al espectador a involucrarse emocionalmente y cuestionar distintas realidades. A través de un enfoque sensible, la película abre la puerta al diálogo y al intercambio de ideas, promoviendo la construcción de miradas más empáticas y conscientes.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de propuestas culturales, que no solo ofrecen entretenimiento, sino también la posibilidad de pensar y debatir en comunidad.

Una invitación abierta a la comunidad

La proyección tendrá lugar el viernes 27 a las 20 en la Sala Tiro Federal, con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.

De esta manera, la actividad se suma a la agenda del Mes de la Mujer como una instancia que combina cultura, sensibilidad social y participación comunitaria.

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