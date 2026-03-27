Departamento Las Colonias

El 2 de abril, Humboldt rinde homenaje a los excombatientes en el Parque Malvinas Argentinas

La comunidad de Humboldt se reunirá el 2 de abril en el Parque Malvinas Argentinas para rendir homenaje a los veteranos y caídos, en un acto cargado de memoria y reflexión colectiva.