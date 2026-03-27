El programa "1.000 aulas" sumó un nuevo espacio en Cacique Ariacaiquín
La obra se realizó en la Escuela N° 562 “Basilio Hall” y forma parte del plan provincial para ampliar espacios educativos. El acto fue encabezado por el senador Oscar Dolzani, la presidenta comunal Carolina Gómez y la secretaria de Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, Florencia Natalia González.
Más infraestructura educativa: habilitaron un aula en Cacique Ariacaiquín.
La localidad de Cacique Ariacaiquín sumó un nuevo espacio educativo con la inauguración de un aula en la Escuela N° 562 “Basilio Hall”, en el marco del programa provincial “1.000 aulas”, una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio santafesino.
Más infraestructura educativa: habilitaron un aula en Cacique Ariacaiquín
El acto fue encabezado por el senador Oscar Dolzani, la presidenta comunal Carolina Gómez y la secretaria de Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, Florencia Natalia González, quienes coincidieron en destacar el trabajo articulado que permitió concretar la obra.
Mejoras
La nueva aula permitirá optimizar las condiciones de enseñanza y ampliar la capacidad de la institución, que alberga los niveles inicial, primario, secundario y educación para adultos (EEMPA).
En este sentido, directivos de cada nivel remarcaron la importancia de contar con más espacios para acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar los entornos de aprendizaje.
Durante la actividad, Dolzani subrayó la necesidad de sostener la inversión en educación pública, especialmente en localidades del interior, y señaló que esta intervención se inscribe en una política más amplia que incluye mejoras en otras áreas como vivienda y salud.
Acompañamiento
Por su parte, la presidenta comunal valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la inclusión de las comunidades rurales en los planes de desarrollo, lo que permite fortalecer instituciones alejadas de los grandes centros urbanos.
Desde el Ministerio de Educación, en tanto, se reafirmó que el programa “1.000 aulas” apunta a reducir el déficit de infraestructura escolar, promoviendo igualdad de oportunidades y consolidando el sistema educativo público.
Con esta obra, Cacique Ariacaiquín continúa avanzando en el fortalecimiento de su sistema educativo, con el foco puesto en el desarrollo local y el futuro de sus estudiantes.