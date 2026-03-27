Educación

El programa "1.000 aulas" sumó un nuevo espacio en Cacique Ariacaiquín

La obra se realizó en la Escuela N° 562 “Basilio Hall” y forma parte del plan provincial para ampliar espacios educativos. El acto fue encabezado por el senador Oscar Dolzani, la presidenta comunal Carolina Gómez y la secretaria de Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, Florencia Natalia González.