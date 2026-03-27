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Helvecia recibió el programa "Santa Fe Acá" con múltiples servicios gratuitos

La iniciativa provincial acercó atención médica, trámites y programas sociales a vecinos de la ciudad y la región.

El programa provincial “Santa Fe Acá” llegó a Helvecia con atención integralEl programa provincial “Santa Fe Acá” llegó a Helvecia con atención integral
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La ciudad de Helvecia albergó una nueva edición del programa provincial “Santa Fe Acá”, una iniciativa que impulsa el gobierno santafesino para acercar servicios esenciales a la comunidad mediante operativos territoriales.

La actividad contó con el acompañamiento del senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, quien valoró la importancia de estas políticas públicas orientadas a brindar respuestas concretas, especialmente en localidades del interior.

Dispositivos

A través de este dispositivo móvil, vecinos de Helvecia y de poblaciones cercanas accedieron a una amplia gama de prestaciones en un mismo espacio.

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Entre las propuestas se destacó el programa de salud visual “Ver para ser libres”, destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes pudieron realizar controles oftalmológicos y recibir anteojos en el acto.

El operativo también incluyó atención odontológica, vacunación y la posibilidad de gestionar documentación personal, como DNI y partidas de nacimiento, facilitando así el acceso a derechos fundamentales.

Trabajo articulado

En ese marco, Baumgartner agradeció el trabajo articulado con la intendenta Victoria Weiss Ackerley y destacó la colaboración de los presidentes comunales del departamento Garay, quienes coordinaron el traslado de vecinos desde distintas localidades para garantizar su participación.

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El programa “Santa Fe Acá” se consolida como una herramienta clave para fortalecer la presencia del Estado en el territorio, promoviendo la igualdad de oportunidades y mejorando la calidad de vida de los santafesinos.

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