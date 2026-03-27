Helvecia recibió el programa "Santa Fe Acá" con múltiples servicios gratuitos

La ciudad de Helvecia albergó una nueva edición del programa provincial “Santa Fe Acá”, una iniciativa que impulsa el gobierno santafesino para acercar servicios esenciales a la comunidad mediante operativos territoriales.
La iniciativa provincial acercó atención médica, trámites y programas sociales a vecinos de la ciudad y la región.
La ciudad de Helvecia albergó una nueva edición del programa provincial “Santa Fe Acá”, una iniciativa que impulsa el gobierno santafesino para acercar servicios esenciales a la comunidad mediante operativos territoriales.
La actividad contó con el acompañamiento del senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, quien valoró la importancia de estas políticas públicas orientadas a brindar respuestas concretas, especialmente en localidades del interior.
A través de este dispositivo móvil, vecinos de Helvecia y de poblaciones cercanas accedieron a una amplia gama de prestaciones en un mismo espacio.
Entre las propuestas se destacó el programa de salud visual “Ver para ser libres”, destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes pudieron realizar controles oftalmológicos y recibir anteojos en el acto.
El operativo también incluyó atención odontológica, vacunación y la posibilidad de gestionar documentación personal, como DNI y partidas de nacimiento, facilitando así el acceso a derechos fundamentales.
En ese marco, Baumgartner agradeció el trabajo articulado con la intendenta Victoria Weiss Ackerley y destacó la colaboración de los presidentes comunales del departamento Garay, quienes coordinaron el traslado de vecinos desde distintas localidades para garantizar su participación.
El programa “Santa Fe Acá” se consolida como una herramienta clave para fortalecer la presencia del Estado en el territorio, promoviendo la igualdad de oportunidades y mejorando la calidad de vida de los santafesinos.