El gobierno de la provincia de Santa Fe firmó este martes el convenio que establecerá las pautas para los futuros desembolsos desde el organismo nacional a la provincia, para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones santafesino.
El gobierno de Santa Fe firmó el acuerdo con Nación por la Caja de Jubilaciones
El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la diputada nacional Gisela Scaglia, fue recibido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El propio gobernador de la bota, Maximiliano Pullaro, fue recibido por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. El mandatario estuvo acompañado de la diputada nacional Gisela Scaglia y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.
El mensaje de Pullaro
A través de su cuenta oficial de X, Pullaro compartió un breve mensaje y un video que muestra el momento de las firmas por parte de cada una de las autoridades.
“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos. Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones”, indicó el gobernador en su publicación.
“Celebramos que los acuerdos se cumplan y que los recursos de los santafesinos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo nuestro sistema previsional y defendiendo lo que es de Santa Fe”, cerró en el comunicado.