Avanza un acuerdo con Anses por el financiamiento del déficit previsional

Tras un intercambio intenso de borradores, la provincia se encamina a firmar un acuerdo con Anses para establecer las pautas que permitirán financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Hay negociaciones entre provincia y Nación para ajustar los detalles del convenio que garantizaría el ingresos de recursos a modo de anticipo por el ejercicio 2026. Se discuten otros aspectos para compensaciones posteriores.
Tras un intercambio intenso de borradores, la provincia se encamina a firmar un acuerdo con Anses para establecer las pautas que permitirán financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Si bien restan pulir algunos aspectos para terminar de redactar la versión definitiva del convenio, uno de los datos más relevantes da cuenta de que se garantizaría una partida anual del 120 mil millones de pesos en concepto de anticipo para el ejercicio 2026. Serían 10 mil millones de pesos por mes. Los negociadores aseguran que dichas condiciones son "significativamente más beneficiosas" que las que se habían logrado durante la gestión anterior en idénticas negociaciones.
En otro orden, se habilitaría el ingreso de la provincia al Régimen de Compensación de Deudas, sin exigir que Santa Fe deponga eventuales demandas judiciales formuladas contra Nación.
También se acordaría avanzar en los parámetros de la armonización del período comprendido entre 2020 y 2025; y en suspender los plazos procesales por 180 días. Finalmente, se habrían logrado establecer las pautas generales para un acuerdo por la transferencia de inmuebles y viviendas del Plan Procrear como pagos futuros resultantes de la armonización de los periodos pendientes.
Un grupo de funcionarios y ministros del Poder Ejecutivo participan de la revisión de los escritos, en tanto que la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia, interviene como interlocutora ante el organismo del gobierno central.
La "armonización" citada resultado de analizar ambos sistemas previsionales (el nacional y el provincial) de acuerdo con una serie de criterios, como la edad que se establece para el retiro en cada uno de esos ámbitos. Y del resultado de esa comparativa, se calcula el nivel de asistencia financiera que la Nación le aportará a Santa Fe para enjugar parte del déficit de su Caja de Jubilaciones. Tal compromiso de financiamiento de parte del gobierno central deviene a modo de compensación con aquellos distritos que decidieron no transferir sus organismos previsionales a la Nación y mantenerlos en la órbita provincial.
Las negociaciones son trabajosas en todas las gestiones; en algunos casos, han demandado auditorías y en otros, la remisión tardía o en cuentagotas de los recursos prometidos.