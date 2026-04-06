Este martes

Pullaro firma convenio con Anses por $ 10 mil millones al mes para la Caja de Jubilaciones

Tal como adelantara El Litoral, operarán como “pago a cuenta” durante un año, mientras se determina el monto final para compensar el déficit del sistema previsional. Coudannes y Boasso dieron detalles de las cláusulas.