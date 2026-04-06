El gobernador Maximiliano Pullaro firmará este martes con autoridades de la Anses el convenio que establecerá las pautas para los futuros desembolsos desde el organismo nacional a la provincia, para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, conforme a lo acordado en virtud de la no transferencia del organismo a la órbita nacional.
Pullaro firma convenio con Anses por $ 10 mil millones al mes para la Caja de Jubilaciones
Tal como adelantara El Litoral, operarán como “pago a cuenta” durante un año, mientras se determina el monto final para compensar el déficit del sistema previsional. Coudannes y Boasso dieron detalles de las cláusulas.
Será a razón de $ 10 mil millones por mes, durante un año, y en concepto de “pago a cuenta” de los montos correspondientes. Mientras tanto, se continuará con la negociación para llevar esa cobertura al nivel debido.
A la vez, y por 180 días renovables, se suspenderán los plazos procesales de los reclamos de Santa Fe ante la Corte Suprema Nacional, uno para se normalicen los pagos suspendidos y otro para que se pague la deuda aumulada, que se calcula en 1,2 billones de pesos.
Historia y compromiso
Los términos del convenio fueron adelantados por El Litoral, y confirmados en la mañana de este lunes por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.
Tal como recordó Boasso, el compromiso de Nación de cubrir el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación se produjo durante el gobierno de Carlos Menem.
Por entonces, Santa Fe quedó entre las 13 cajas que decidieron no transferir sus cajas, mientras que otras 11 sí lo hicieron y hoy sus jubilados cobran los montos fijados por Ansés, sensiblemente inferiores a los provinciales.
Ese déficit se vino enjugando de manera incompleta y deficiente, hasta que en 2021, en la gestión de Alberto Fernández, se interrumpieron las partidas; generando una deuda acumulada que se incrementó durante el gobierno de Javier Milei, cuyo monto está calculado por la provincia en 1,2 billones y hoy se reclama por vía judicial.
En proceso
Las partidas cuya remisión retomará Ansés a partir del mes de mayo, y que además son un pago a cuenta, triplican las que venía recibiendo el anterior gobierno provincial antes de que fuesen suspendidas, remarcó Coudannes.
A mayor abundamiento, marcó que equivalen, en cada una de las 12 cuotas, al presupuesto de la reparación de la ruta nacional A012, que tiene previsto solventar la provincia, y también al calculado para la adquisición de más de 300 transformadores eléctricos de la EPE y la mejora del tendido eléctrico.
“Esto forma parte de una serie de decisiones tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro para salvar la Caja de Jubilaciones y no transferirla, porque todos sabemos la diferencia en los ingresos de un jubilado de Ansés y uno de la Provincia de Santa Fe”, remarcó Coudannes.
Añadió que “la Caja se saneó, mejoró su funcionamiento, mantiene un déficit del que la Nación tiene que seguir haciéndose cargo, pero que está mucho mejor de lo que la encontramos en 2023”.
“Esto ha generado incomodidades, pero hay que decirles a los santafesinos que es parte de un proceso, que va a continuar, siempre con el objetivo de preservar el sistema previsional en manos de la provincia”, completó.
Controversia
A su turno, Boasso remarcó que si Santa Fe no encaraba la reforma previsional (que consideró “modelo”), el sistema “explotaba y había que transferir las jubilaciones a la Nación”. Pero que con lo hecho, el déficit, que el año pasado fue de 311 mil millones de pesos, se redujo a la mitad.
Adelantó que como parte del proceso de negociaciones se harán “simulaciones” para determinar cuánto costaría a la Nación hacerse cargo de las jubilaciones santafesinas, y así ajustar tanto los montos a remitir mensualmente, como la deuda que se sigue acumulando.
“Con esto el déficit no desaparece, pero hay una reducción importante, mientras se sigue trabajando en un acuerdo por mayor valor. Y si no se llega a ese acuerdo, se seguirá con las dos acciones judiciales”, adelantó Boasso.
En ese sentido, consideró que este convenio no resuelve el problema, pero es “un muy buen paso adelante”.
Partiendo de la base de que “el déficit nunca puede ser cero, porque nosotros pagamos mucho mejores jubilaciones que la Nación. Ansés tiene jubilaciones máximas de 2,5 millones, mientras que la nuestra es de 11. Por eso no entendemos los planteos de sectores privilegiados que buscan bombardear el sistema con recursos de amparo”, completó.
Los puntos del convenio
En concreto, el acuerdo establece que Anses transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de diez mil millones pesos cada una a partir de mayo del corriente año y hasta abril de 2027. Ello será en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo que surge de la auditoría realizada sobre el ejercicio en curso.
El convenio dispone, asimismo, que provincia y nación se comprometen a colaborar de manera recíproca a fin de establecer el resultado definitivo tras la simulación como consecuencia de la armonización de los sistemas, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025. Si alguna de las partes incumpliese lo establecido, se suspenderá de manera inmediata la ejecución del articulado.
La "armonización" citada resultado de analizar ambos sistemas previsionales (el nacional y el provincial) de acuerdo con una serie de criterios, como la edad que se establece para el retiro en cada uno de esos ámbitos.
Del resultado de esa comparativa, se calcula el nivel de asistencia financiera que la Nación le aportará a Santa Fe para enjugar parte del déficit de su Caja de Jubilaciones.
Ambos estamentos acuerdan, en otro orden, que los montos provenientes de los resultados definitivos correspondientes a los ejercicios pendientes (2022 a 2025) podrán ser incorporados en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
En el escenario eventual de que las sumas transferidas a la provincia en concepto de anticipo correspondiente al Ejercicio 2026 superen el Resultado Definitivo de dicho ejercicio, Anses podrá realizar las gestiones para el recupero de esas sumas.
Como adelantara El Litoral, se suspenden también por 180 días (prorrogable por idéntico período) los plazos procesales que se encuentran corriendo en materia de juicios iniciados por la provincia contra Nación en esta materia.
Canceladas las sumas citadas de parte de Nación a través del Régimen de Compensación de Deudas, la provincia deberá desistir de procesos iniciados y vinculados al convenio en cuestión.