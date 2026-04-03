En el transcurso de la próxima semana, el gobernador Maximiliano Pullaro suscribirá con autoridades de la Anses el convenio que establecerá las pautas para los futuros desembolsos desde el organismo nacional a la provincia, para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.
Acuerdo con Anses: Santa Fe se garantiza recibir 120 mil millones en 2026
Así lo establecieron provincia y Nación en el marco del convenio que se suscribirá la próxima semana. Las partidas financiarán parte del déficit previsional de la provincia, como consecuencia de la no transferencia del organismo a la órbita nacional.
Como adelantara El Litoral, la redacción del texto implicó un vaivén de borradores confeccionados sobre la base de la negociación política entablada entre las partes. Gisela Scaglia ofició como una de las interlocutoras en la conversación.
Con respecto al contenido del acuerdo, se definió que Anses transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de diez mil millones pesos cada una a partir de mayo del corriente año y hasta abril de 2027. Ello será en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo que surge de la auditoría realizada sobre el ejercicio en curso.
Otros puntos
El convenio dispone, asimismo, que provincia y nación se comprometen a colaborar de manera recíproca a fin de establecer el resultado definitivo tras la simulación como consecuencia de la armonización de los sistemas, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025. Si alguna de las partes incumpliese lo establecido, se suspenderá de manera inmediata la ejecución del articulado.
Ambos estamentos acuerdan, en otro orden, que los montos provenientes de los resultados definitivos correspondientes a los ejercicios pendientes (2022 a 2025) podrán ser incorporados en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
En el escenario eventual de que las sumas transferidas a la provincia en concepto de anticipo correspondiente al Ejercicio 2026 superen el Resultado Definitivo de dicho ejercicio, Anses podrá realizar las gestiones para el recupero de esas sumas.
Como adelantara El Litoral, se suspenden también por 180 días (prorrogable por idéntico período) los plazos procesales que se encuentran corriendo en materia de juicios iniciados por la provincia contra Nación en esta materia.
Canceladas las sumas citadas de parte de Nación a través del Régimen de Compensación de Deudas, la provincia deberá desistir de procesos iniciados y vinculados al convenio en cuestión.
Contexto
La "armonización" citada resultado de analizar ambos sistemas previsionales (el nacional y el provincial) de acuerdo con una serie de criterios, como la edad que se establece para el retiro en cada uno de esos ámbitos.
Del resultado de esa comparativa, se calcula el nivel de asistencia financiera que la Nación le aportará a Santa Fe para enjugar parte del déficit de su Caja de Jubilaciones.
Tal compromiso de financiamiento de parte del gobierno central deviene a modo de compensación con aquellos distritos que decidieron no transferir sus organismos previsionales a la Nación y mantenerlos en la órbita provincial.
Las negociaciones son trabajosas en todas las gestiones; en algunos casos, han demandado auditorías y en otros, la remisión tardía o en cuentagotas de los recursos prometidos