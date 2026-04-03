Trabajosas negociaciones

Acuerdo con Anses: Santa Fe se garantiza recibir 120 mil millones en 2026

Así lo establecieron provincia y Nación en el marco del convenio que se suscribirá la próxima semana. Las partidas financiarán parte del déficit previsional de la provincia, como consecuencia de la no transferencia del organismo a la órbita nacional.