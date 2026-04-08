Audaz ladrón

San Cristóbal: investigan posibles robos en la escuela donde ocurrió el sangriento ataque

En horas de la tarde de este miércoles, la policía detuvo a un adolescente que salía del establecimiento educativo, que permanece cerrado y bajo custodia por ser “escena del crimen”. Luego se dieron cuenta de que faltaban pertenencias de los alumnos.