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San Cristóbal: investigan posibles robos en la escuela donde ocurrió el sangriento ataque

En horas de la tarde de este miércoles, la policía detuvo a un adolescente que salía del establecimiento educativo, que permanece cerrado y bajo custodia por ser “escena del crimen”. Luego se dieron cuenta de que faltaban pertenencias de los alumnos.

La escuela está cerrada desde el día trágico, por orden judicial. Foto: ArchivoLa escuela está cerrada desde el día trágico, por orden judicial. Foto: Archivo
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Un adolescente fue detenido este miércoles por la tarde en la ciudad de San Cristóbal, cuando salía de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, escenario del brutal ataque a tiros que terminó con un estudiante muerto y varios heridos.

El menor de edad, de 15 años, logró ingresar -aparentemente con fines de robo- al establecimiento, que permanece cerrado por orden judicial tras el asesinato del joven Ian Cabrera. Como escena del crimen, las instalaciones son resguardadas por la policía.

El ladrón fue atrapado por los uniformados cuando intentaba darse a la fuga. Terminó en la comisaría.

San Cristóbal, Santa Fe | Escuela N° 40 Mariano Moreno | Hospital | Plaza San Martín. Foto: El LitoralEscuela N° 40 Mariano Moreno. Foto: El Litoral

Pertenencias

Comenzó la entrega de las pertenencias que quedaron dentro de la Escuela 40. Esta tarde citaron a padres, madres y/o tutores a que se acerquen al establecimiento escolar a retirar útiles escolares, bicicletas y motos de los alumnos del nivel secundario.

El operativo lo lleva adelante la policía, quienes piden paciencia a las familias ya que se realiza de manera ordenada y progresiva, citando por curso a las familias

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