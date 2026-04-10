Se investiga

Conmoción en Comodoro Rivadavia por la muerte de un nene de 4 años

El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y las primeras pericias detectaron lesiones internas, en especial en la cabeza. Desde entonces, la causa avanzó entre dos relatos opuestos: el del padre, que asegura que a su hijo “lo mataron”, y el de la madre, que niega cualquier agresión y dice que el chico se descompensó mientras dormía.