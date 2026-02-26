Río Negro: buscan a tripulante desaparecido tras hundimiento de buque pesquero

Un buque pesquero se hundió frente a la costa de la provincia de Río Negro, y las autoridades desplegaron un amplio operativo marítimo y aéreo en busca de un tripulante que aún se encuentra desaparecido. Cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados por un barco cercano y se encuentran fuera de peligro.
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén, en la provincia de Buenos Aires, donde iba a ser desmantelado. Durante la travesía, la embarcación presentó problemas técnicos en aguas del Golfo San Matías, lo que provocó su hundimiento según relataron los sobrevivientes.
Operativode búsqueda
Inmediatamente tras recibir la alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (Search and Rescue) por persona desaparecida. Participan el guardacostas GC-69 “Río Paraná” y el GC-26 “Thompson”, junto con un pesquero que operaba en la zona. Además, se sumaron un avión desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma para reforzar la búsqueda.
Tripulantes siendo evaluados por personal médico tras el rescate.
Los cuatro tripulantes rescatados fueron trasladados a la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. y luego a un centro de salud para evaluación médica. Según informaron, se encuentran en buen estado general mientras continúan los esfuerzos para localizar al maquinista desaparecido.