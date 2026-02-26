Brutal ataque en Chubut: un comerciante no aceptó cambiar efectivo por transferencia y terminó baleado

Lo que comenzó como una propuesta comercial dentro de un negocio de barrio terminó, una hora después, en un ataque brutal que dejó a un comerciante al borde de la muerte en Comodoro Rivadavia.
El hombre de 40 años permanece internado en coma farmacológico en Comodoro Rivadavia. Según la investigación, dos jóvenes le propusieron cambiar dinero en efectivo por una transferencia, él rechazó la operación y, una hora más tarde, uno de ellos volvió para dispararle por la espalda.
El hecho ocurrió en un local ubicado en la esquina de Cerro San Bernardo y Mariano Rodríguez al 1700, en la zona de Cerro Solo. Allí, un hombre de 40 años se encontraba junto a su pareja cuando dos jóvenes ingresaron y le ofrecieron cambiar dinero en efectivo a cambio de una transferencia a través de Mercado Pago. La respuesta fue negativa y ambos se retiraron del lugar.
Sin embargo, cerca de una hora más tarde, uno de los sospechosos regresó al comercio. Según la reconstrucción inicial, entró al local y, sin mediar palabra, le disparó por la espalda al comerciante. El balazo impactó en la nuca de la víctima, que cayó gravemente herida mientras los agresores escapaban de la escena.
Tras el ataque, la pareja del hombre llamó de inmediato a la policía. Minutos después, una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional de Chubut, donde quedó internado en estado crítico y bajo coma farmacológico. La gravedad de la herida encendió desde el primer momento la preocupación del personal médico y de los investigadores.
En el lugar trabajó personal de la Seccional Quinta, que comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para intentar reconstruir el recorrido de los atacantes. Hasta el momento no hay detenidos, aunque la policía intensificó los operativos en la zona y avanzó sobre al menos un sospechoso.
En las últimas horas, los investigadores allanaron una vivienda y secuestraron un arma que ahora será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el ataque. Con los agresores todavía prófugos, la causa sigue abierta y bajo seguimiento de la policía chubutense, mientras el comerciante pelea por su vida en el hospital.