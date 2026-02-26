Está en estado crítico

Brutal ataque en Chubut: un comerciante no aceptó cambiar efectivo por transferencia y terminó baleado

El hombre de 40 años permanece internado en coma farmacológico en Comodoro Rivadavia. Según la investigación, dos jóvenes le propusieron cambiar dinero en efectivo por una transferencia, él rechazó la operación y, una hora más tarde, uno de ellos volvió para dispararle por la espalda.