Avanza la causa judicial por “intencionalidad manifiesta” en incendios de Chubut
La investigación se activó tras la aparición de focos simultáneos en distintas zonas del Parque Nacional Los Alerces, lo que llevó a reforzar controles y sumar peritajes federales para determinar responsabilidades.
El inicio de tres nuevos focos durante los últimos días despertó las sospechas. Crédito: REUTERS.
La Justicia Federal tomó intervención por los últimos focos de incendio registrados en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado al oeste de la provincia de Chubut. La medida se adoptó tras la presentación de una denuncia penal ante la presunción de intencionalidad manifiesta en el origen de los siniestros.
La actuación judicial se activó luego de que se detectaran tres nuevos focos en distintos sectores de la comarca andina, ocurridos de manera casi simultánea durante los últimos días, lo que despertó fuertes sospechas entre las autoridades del área protegida.
Según se informó, los nuevos incendios se iniciaron pocos días después de que se confirmara el control de focos anteriores en el parque. La coincidencia temporal y la distancia entre los puntos afectados llevaron a descartar causas naturales y a considerar imposible que los tres focos se hayan originado al mismo tiempo sin intervención humana.
Ante este escenario, representantes del parque realizaron una denuncia formal en el juzgado federal con sede en Esquel, dando inicio a una investigación judicial para determinar responsabilidades.
Autoridades del Parque Nacional Los Alerces presentaron una denuncia penal. Crédito: REUTERS.
Durante una reunión técnica interinstitucional entre la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, se concluyó que los siniestros “exponen un origen intencional”.
Refuerzodecontroles
Desde Parques Nacionales señalaron que, ante la gravedad de la situación, se iniciaron las acciones legales correspondientes y se convocó a peritos de la Policía Federal Argentina junto a otras fuerzas de seguridad nacionales. También se incorporaron nuevos recursos técnico-científicos para aportar información clave a las investigaciones en curso.
En paralelo, se anunció un refuerzo de las medidas de control y seguridad en los accesos al parque, zonas rurales y caminos vecinales. El operativo incluirá unidades especiales que recorrerán poblaciones cercanas y monitorearán los desplazamientos de personas ajenas a la comunidad, con el objetivo de prevenir nuevos episodios.
La Justicia interviene por “intencionalidad manifiesta” en los últimos focos de incendio. Crédito: REUTERS.
Las autoridades advirtieron que estos hechos generan un grave daño al frágil ecosistema de los bosques patagónicos, además de afectar bienes personales y la actividad turística de la región.
Estadoactualde losincendios
Actualmente, dos incendios continúan activos dentro del Parque Nacional. El foco denominado Puerto Café, originado en diciembre a raíz de la caída de un rayo, se encuentra contenido gracias a los trabajos sostenidos realizados durante los últimos meses.
En cuanto al incendio La Tapera, iniciado el domingo y aún en desarrollo, el Comando Operativo informó que no se registraron viviendas ni estructuras afectadas, pese al avance nocturno del fuego.
Las tareas de combate y monitoreo continúan mientras avanza la investigación judicial para esclarecer el origen de los nuevos focos.