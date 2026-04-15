La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) presentó el balance de operatividad correspondiente al primer trimestre de 2026, arrojando cifras récord en cuanto a fiscalización en las rutas santafesinas. En los primeros tres meses del año, el organismo coordinó 8.500 operativos en los que se controlaron cerca de 230.000 vehículos y se realizaron más de 200.000 tests de alcoholemia.
La APSV realizó 200 mil tests de alcoholemia en los primeros tres meses del 2026
El organismo provincial incrementó un 20% la operatividad en comparación con el año pasado, fiscalizando más de 230 mil vehículos en 8.500 operativos.
En diálogo con CyD Litoral, el secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que este incremento en las cifras no es casual, sino el resultado de una intensificación de la presencia estatal en las rutas.
"Hemos aumentado cerca de un 20% la cantidad de controles en comparación con el mismo período del año pasado. Hoy, a cada vehículo que detenemos para pedir documentación, también le realizamos el control de alcoholemia", afirmó el funcionario.
Tecnología y eficiencia en la ruta
Uno de los pilares que permitió alcanzar este volumen de testeos es la implementación de alómetros, dispositivos que permiten un rastreo rápido de aire espirado sin necesidad de usar boquillas desechables en cada intervención.
"Esto nos permite hacer un rastreo veloz. Si el resultado es negativo, el conductor sigue su camino sin demoras, lo que nos otorga una capacidad de control muchísimo mayor", detalló Torres.
A pesar del despliegue masivo, los indicadores muestran una tendencia alentadora en el comportamiento de los santafesinos: la positividad descendió un 17%. De los 200.000 test realizados, se detectaron cerca de 800 casos positivos, lo que representa menos del 0,5% del total fiscalizado.
"Es una cifra inferior a la que veníamos registrando en años anteriores, lo cual es bueno, pero nos obliga a estar permanentemente arriba de las rutas", señaló.
El riesgo de los conductores profesionales
Un punto de especial preocupación para las autoridades provinciales es el incumplimiento detectado en el transporte de cargas y pasajeros. Si bien la mayoría de los infractores son conductores particulares, Torres advirtió sobre casos críticos en el sector profesional.
Operativos en toda la provincia
Los controles no se limitan a zonas urbanas, sino que se distribuyen de manera estratégica en los grandes corredores productivos y rutas turísticas. Según el informe, se detectaron infracciones en puntos clave como las Rutas Nacionales 11 y 34, la Ruta Provincial 1 y las autopistas que conectan los principales centros urbanos.
"Estos operativos son rutinarios y federales dentro de la provincia. Queremos que la gente sepa que estamos mirando, que nos vean y entiendan que en cualquier momento y lugar les puede tocar un control. Para nosotros es una política de Estado que vamos a continuar e incluso a incrementar", concluyó Torres.