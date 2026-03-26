En Santa Fe

Desde la Agencia de Seguridad Vial señalan la necesidad de regular el uso de monopatines

El secretario Carlos Torres puso el foco en el crecimiento de estos vehículos en las calles y anticipó que impulsarán ordenanzas locales para establecer reglas claras, al tiempo que detalló controles viales y operativos especiales en rutas por los próximos movimientos masivos.