Desde la Agencia de Seguridad Vial señalan la necesidad de regular el uso de monopatines
El secretario Carlos Torres puso el foco en el crecimiento de estos vehículos en las calles y anticipó que impulsarán ordenanzas locales para establecer reglas claras, al tiempo que detalló controles viales y operativos especiales en rutas por los próximos movimientos masivos.
La falta de regulación sobre monopatines eléctricos preocupa a las autoridades. Crédito: Manuel Fabatía.
El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, brindó detalles sobre la situación actual de la siniestralidad, el uso de motos, la necesidad de regular los monopatines y los operativos previstos para Semana Santa y la cosecha gruesa en la provincia.
Torres advirtió sobre el alto riesgo que implica la circulación en motocicleta y su impacto en las estadísticas de accidentes. “La moto es uno de los vehículos más vulnerables a la hora de tener siniestros viales. De hecho, casi la mitad de los fallecidos en siniestros viales son motociclistas”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la problemática se concentra principalmente en zonas urbanas y en una franja etaria específica. “La mayor parte de ellos se producen dentro de las ciudades, no tanto en las rutas y en las autopistas. En general son gente joven de entre 15 y 35 años, y muchos de ellos sin la utilización del casco”, explicó.
Los controles reducir accidentes y concientizar sobre el uso seguro de motos.
Frente a este escenario, destacó las acciones conjuntas con el municipio de Santa Fe, especialmente en sectores críticos. “Nos preocupó esa alta siniestralidad vial que hay en la avenida Blas Parera y diseñamos un plan para hacer en esa zona”, afirmó.
El programa incluye capacitaciones, controles y campañas de concientización. “No es una visita esporádica al barrio y nos vamos, sino que nos instalamos ahí con la Municipalidad para tener un plan sustentable del uso de motos y ver si podemos disminuir esa siniestralidad vial”, agregó.
Monopatines
Otro de los ejes abordados fue el avance del uso de monopatines eléctricos y la falta de normativa específica. Según Torres, actualmente se encuentran en una situación similar a la de las bicicletas. “Los monopatines son como las bicicletas, no hay un registro, ni patentamiento, no se puede por ahí identificar quién es el dueño y por lo tanto se complica a la hora de aplicar sanciones”, indicó.
Ante este escenario, la recomendación de la APSV es avanzar en regulaciones locales. “Abogamos a que los gobiernos locales regulen esto”, sostuvo, y aclaró que se trata de una problemática que se replica en distintas ciudades.
Además, enfatizó la importancia de respetar las normas de tránsito. “No pueden pasar en semáforos en rojo, no pueden ir en contramano, no tienen que superar el límite de velocidad de 25 km/h”, detalló, y agregó que deben circular por ciclovías cuando estén disponibles y evitar avenidas con alto tránsito.
Semana Santa ycosechagruesa
De cara a los próximos movimientos masivos, Torres adelantó que habrá un fuerte despliegue en rutas y autopistas. “En Semana Santa vamos a estar muy presentes arriba de las rutas, vamos a tener muchos puestos de control en todo el territorio santafesino”, aseguró.
A esto se suma el inicio de la cosecha gruesa, que implicará un incremento significativo en la circulación de camiones. En ese marco, se implementará un nuevo sistema de ordenamiento. “Estamos haciendo el lanzamiento del operativo cosecha con el nuevo sistema de bandas horarias stop 5.0”, explicó.
El objetivo es regular el ingreso a los puertos y evitar congestiones. “Los camiones van a tener que venir a las terminales portuarias con un horario predeterminado y no van a poder pasar con más de dos horas de anticipación”, indicó.
La cosecha gruesa aumentará el tránsito de camiones por lo que se controlará el ingreso a los puertos.
Torres también remarcó que el control será integral. “Los puertos no pueden tener a un camionero 8 o 10 horas esperando afuera para hacerlo pasar y descargar el camión. Esto lo vamos a controlar muy de cerca”, afirmó.
Finalmente, anticipó que el volumen de tránsito será elevado. “Este año puede haber más retenes porque también va a haber más camiones, va a haber una cosecha récord aparentemente de maíz”, concluyó.