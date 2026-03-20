Santa Fe ciudad

El peatón en el centro de la agenda vial

El tercer jueves de marzo es el Día de la Seguridad Peatonal en Santa Fe, establecido por iniciativa del Concejal Julián Martínez. Este año, la fecha se conmemoró con una jornada de concientización que reunió a autoridades municipales, provinciales y organizaciones civiles para debatir el uso de la inteligencia artificial al servicio de la movilidad urbana.