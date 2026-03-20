El peatón en el centro de la agenda vial

El tercer jueves de marzo es el Día de la Seguridad Peatonal en Santa Fe, establecido por iniciativa del Concejal Julián Martínez. Este año, la fecha se conmemoró con una jornada de concientización que reunió a autoridades municipales, provinciales y organizaciones civiles para debatir el uso de la inteligencia artificial al servicio de la movilidad urbana.
Conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la movilidad urbana.
Esta iniciativa busca instalar en la agenda pública una realidad que los números no dejan ignorar: en Argentina, los peatones representan entre el 20 y el 22% del total de muertes anuales por siniestros viales, siendo uno de los grupos más vulnerables del tránsito.
Para conmemorar esta edición, el Concejal Martínez participó de la jornada "IA Aplicada a la Seguridad Vial y Movilidad Urbana", un espacio de formación e intercambio que convocó a autoridades del Concejo Municipal, de la Municipalidad de Santa Fe, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la Asociación Civil Factor Vial.
La actividad estuvo a cargo de Javier Soto Mellado, Director del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Universidad de Flores (UFLO), quien expuso sobre el potencial de las tecnologías emergentes y las ciencias del comportamiento para mejorar la seguridad en las calles y orientar la planificación urbana.
El encuentro exploró de qué manera herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir a identificar puntos críticos de riesgo peatonal, anticipar conflictos en la vía pública y diseñar políticas de movilidad más eficientes y centradas en las personas.
Autoridades participan de la jornada sobre seguridad peatonal.
"Destacamos esta jornada impulsada por la Presidencia del Concejo, con Sergio “Checho” Basile, porque son el tipo de actividades que nos brindan herramientas para planificar la ciudad que queremos", sostuvo el Concejal Martínez, al tiempo que subrayó que la seguridad peatonal no es solo una cuestión de infraestructura, sino de cultura, educación vial y responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.