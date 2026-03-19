La inteligencia artificial llegó a las aulas de Santa Fe para formar conductores responsables

En la ciudad de Santa Fe se llevó a cabo una jornada sobre inteligencia artificial aplicada a la seguridad vial urbana en la Escuela Juana del Pino, con la participación de especialistas, autoridades y estudiantes. La propuesta buscó acercar nuevas herramientas tecnológicas a los jóvenes para promover la concientización en materia de tránsito.
La actividad se enmarcó en el Día de la Seguridad Peatonal y formó parte de una agenda más amplia que continuará con exposiciones y espacios de debate en otros puntos de la ciudad.
En este marco, el referente Pablo Crippa destacó la importancia de la jornada, remarcando el rol de los jóvenes en este tipo de propuestas: “Ver cuáles son las herramientas y las propuestas que pueden acercar a los más jóvenes a interiorizarse en estos temas”. Además, señaló que la iniciativa tendrá continuidad.
Crippa también puso el foco en uno de los principales problemas del tránsito: “El mayor problema es el tema de la velocidad y por ahí no lo tomamos con conciencia”, advirtiendo sobre la falta de percepción del riesgo: “Cuando se toma conciencia, cuando le pasa un familiar, le pasa a un amigo, si no nos toca de cerca, no nos interesan”.
Crippa destacó la velocidad como principal riesgo en el tránsito.
En esa línea, cuestionó ciertas reacciones sociales frente a los controles: “Nos molestan los radares, nos molestan los controles y muchas veces también nos molesta la educación”. Por eso, subrayó que el objetivo principal es “aportar a la educación santafesina en este tema”.
Nuevas formas de aprendizaje
Por su parte, el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad de Flores, Javier Soto Mellado, explicó cómo se integran estas herramientas en el proceso educativo: “La IA es una herramienta realmente revolucionaria para poder adaptar y hacer un aprendizaje adaptativo para cada sector que queramos expresarlo”.
El especialista destacó el cambio de paradigma en la enseñanza: “Esto rompe con el concepto del conocimiento donde había alguien de forma magistral transmitiendo un conocimiento”.
En cambio, detalló que la propuesta se basa en la experiencia directa: “Acá damos la vuelta y lo que hacen es empiezan a experimentar y van resolviendo distinto tipo de desafío”.
Juegos, participación y conciencia
La metodología aplicada combina neuroeducación, gamificación e inteligencia artificial. Según Soto Mellado, “hacemos un trabajo inmersivo, los chicos empiezan a experimentar y ellos mismos van sacando las propias conclusiones”.
Javier Soto Mellado presentó la metodología con gamificación e IA.
Además, resaltó el valor de adaptar las herramientas al contexto de los estudiantes: “Ellos crean desafíos adaptados a su contexto, donde proponen en base a sus realidades y a sus problemas”.
Finalmente, volvió a señalar el principal desafío en materia vial: “El problema que es más difícil de resolver es controlar el factor de velocidad. Es el eje central del conflicto”.
La jornada dejó en evidencia el potencial de la tecnología para generar conciencia y promover cambios en los hábitos de movilidad, especialmente entre los más jóvenes.