Avances en la causa

Caso del traumatólogo: la defensa pide el sobreseimiento por la denuncia de desobediencia

Tras desestimarse las acusaciones por abuso sexual, la justicia santafesina analizó la imputación por supuesta desobediencia judicial. El Dr. Sebastián Banegas aseguró que no hubo delito y anticipó acciones legales contra la denunciante.