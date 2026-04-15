La causa que involucra al traumatólogo santafesino Sebastián Grin sumó un capítulo clave este miércoles en los tribunales locales. Tras meses de un proceso que la defensa califica como una "pesadilla", se llevó a cabo una audiencia fundamental para definir el futuro de la última imputación que pesaba sobre el profesional: la supuesta desobediencia a un mandato judicial.
Caso del traumatólogo: la defensa pide el sobreseimiento por la denuncia de desobediencia
Tras desestimarse las acusaciones por abuso sexual, la justicia santafesina analizó la imputación por supuesta desobediencia judicial. El Dr. Sebastián Banegas aseguró que no hubo delito y anticipó acciones legales contra la denunciante.
En diálogo con CyD Litoral, el abogado defensor, Dr. Sebastián Banegas, explicó que el pedido de sobreseimiento se fundamenta en la inexistencia de un delito.
"Advertimos que la orden que supuestamente había incumplido mi cliente no era la que la fiscalía sostenía en la imputativa; por lo tanto, el hecho es atípico", señaló el letrado, quien busca que se declare la inocencia definitiva de Grin en esta instancia de la investigación penal preparatoria.
El fin de la acusación por abuso sexual
Al inicio del proceso, Grin fue denunciado por dos delitos: abuso sexual y desobediencia. Sin embargo, la acusación más grave fue descartada rápidamente. Según Banegas, el trabajo de la fiscalía, a cargo de la Dra. María Lucila Gerard, fue objetivo: "Directamente desestimó las denuncias de abuso sexual sin siquiera llegar a imputarlo", aclaró el abogado.
Pese a este avance, la defensa sostiene que la denuncia por desobediencia que aún persiste carece de sustento jurídico, motivo por el cual solicitaron el sobreseimiento, figura legal que equivale a una absolución anticipada.
Causas paralelas y "violación de medidas"
El conflicto judicial no termina aquí. Mientras se define la situación de Grin, su equipo legal trabaja en una contraofensiva judicial. "Estamos trabajando para llevar a juicio a la señora Leyes (la denunciante) y hemos interpuesto una querella privada", adelantó Banegas.
Además, el defensor expresó su malestar respecto a una causa paralela donde el médico figura como víctima de amenazas.
Según relató, la denunciada habría incumplido las medidas de restricción acordadas en reiteradas oportunidades: "Pese a la violación de todas las medidas, el juez entendió que la imputada podía seguir actuando libremente. Hemos apelado esa resolución y esperamos que la Cámara intervenga".
La resolución del juez determinará si el traumatólogo queda definitivamente desvinculado de este legajo, permitiéndole centrar sus esfuerzos en las acciones legales por falsas denuncias que su defensa ya ha puesto en marcha.