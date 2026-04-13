El fenómeno de las falsas denuncias volvió a instalarse en la agenda pública santafesina tras el testimonio del abogado Santiago Banegas, defensor del traumatólogo Sebastián Grin, quien asegura que su cliente fue víctima de una trama de acusaciones falsas, violencia y hostigamiento que derivaron incluso en su detención.
Caso del traumatólogo: falsas denuncias, prisión y vida en pausa
El abogado Santiago Banegas detalló en Santa Fe Policiales el caso del traumatólogo Sebastián Grin y denunció fallas graves del sistema.
La entrevista se dio en el programa Santa Fe Policiales, conducido por Danilo Chiapello y Verónica Ensinas, donde el letrado reconstruyó una historia que, según su relato, comenzó hace aproximadamente 18 meses con una relación ocasional que derivó en un conflicto judicial de alta complejidad.
Banegas explicó que, tras el fin de ese vínculo, comenzaron episodios de violencia que incluyeron agresiones físicas, daños materiales y un hostigamiento constante que —según detalló— llegó a registrarse con hasta 100 llamadas telefónicas diarias.
La situación, lejos de disiparse, escaló con denuncias por abuso sexual que, de acuerdo a la defensa, fueron desestimadas por la Justicia tras comprobarse inconsistencias en las pruebas presentadas.
Una denuncia, seis días detenido y pruebas clave
Uno de los momentos más críticos del caso ocurrió cuando Grin fue detenido durante seis días tras una denuncia por abuso sexual. Según Banegas, la situación se originó luego de un encuentro consensuado que fue documentado mediante mensajes de WhatsApp y registros de cámaras de seguridad.
El abogado sostuvo que la denunciante presentó conversaciones editadas ante la Justicia, omitiendo partes clave del intercambio. Sin embargo, la defensa logró aportar las conversaciones originales y registros fílmicos que, según indicó, demostraban que ambos ingresaron y se retiraron del lugar sin conflictos.
“La fiscal actuó con objetividad y determinó que no había delito”, explicó Banegas, quien calificó el episodio como una “trampa” y remarcó que su cliente nunca llegó a ser imputado por abuso.
No obstante, el daño ya estaba hecho. La detención, la exposición pública y el impacto en su entorno personal y profesional marcaron un antes y un después en la vida del médico.
El impacto social y el debate que llega al Congreso
El caso no quedó circunscripto al ámbito judicial local. En los últimos días, Banegas participó como oyente en el Congreso de la Nación, donde se discuten proyectos para endurecer las penas por falsas denuncias.
Actualmente, la pena oscila entre dos meses y un año de prisión, pero la iniciativa busca elevarla de uno a tres años, e incluso hasta seis en casos vinculados a denuncias por violencia de género o abuso sexual.
“El problema es que no sabemos cuántas falsas denuncias hay realmente”, sostuvo el abogado, quien advirtió que muchas víctimas no continúan acciones legales por el desgaste económico y emocional que implica atravesar un proceso judicial.
En ese sentido, planteó que existe una falta de interés del sistema en investigar estos casos, lo que —a su criterio— genera un mensaje peligroso: que denunciar falsamente no tiene consecuencias.
Banegas también puso el foco en el impacto social de estas situaciones. “Una falsa denuncia destruye la vida de una persona y de todo su entorno”, afirmó, y citó casos de jóvenes que pasaron años detenidos antes de que se comprobara su inocencia.
En paralelo, el caso de Grin sigue abierto. En las últimas audiencias, la defensa solicitó medidas más severas contra la denunciante tras reiteradas violaciones de restricciones judiciales, incluyendo nuevos episodios de amenazas en la vía pública.
Sin embargo, según denunció el abogado, la respuesta judicial fue insuficiente. “El mensaje que se da es que se puede mentir sin consecuencias”, cuestionó.
El debate, lejos de cerrarse, crece. Mientras la Justicia avanza con tiempos propios, el caso ya se convirtió en un símbolo de una discusión más amplia: los límites, responsabilidades y fallas de un sistema que debe investigar con rigor tanto los delitos como las denuncias que los impulsan.
Una historia que expone grietas en el sistema judicial
En el cierre de la entrevista, incluso hubo espacio para una autocrítica mediática. Desde el propio programa reconocieron haber replicado inicialmente información que luego resultó incorrecta, en base a lo que describieron como una “red de mentiras”.
Banegas, en tanto, aceptó las disculpas en nombre de su cliente y remarcó la complejidad del escenario: “Es comprensible, porque son situaciones conmovedoras, pero la Justicia tiene que investigar con seriedad”.
El caso sigue su curso, pero ya dejó al descubierto tensiones profundas: entre la necesidad de proteger a las víctimas reales y el riesgo de que el sistema sea utilizado de manera indebida.