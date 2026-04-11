Hay 38 juicios agendados hasta finales de julio de este año en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, entre los que destacan causas como “Maros Turismo”, el abuso a una cadete del ISEP y el pedido de condena a los dueños de la jauría que asesinó al pequeño Diego Román.
Homicidios, estafas y abusos: el cronograma de los juicios más trascendentes de los próximos meses
Destacan entre los 38 debates agendados hasta julio el caso del policía acusado de haber abusado a una cadete del ISEP, el crimen del niño Diego Román en Recreo y la causa Maros Turismo.
De acuerdo con la agenda de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el cronograma de debates que se llevará a cabo hasta finales de julio de este año refleja una tendencia que se viene consolidando en el sistema penal santafesino: la mayoría de las causas que llegan a juicio oral son de abuso sexual.
A diferencia de los juicios por jurados, que han ganado espacio en la agenda mediática tras su reciente incorporación, los debates agendados para este semestre mantienen la modalidad tradicional. Esto implica que las resoluciones y sentencias estarán a cargo de tribunales, ya sean unipersonales o pluripersonales, encargados de evaluar la prueba producida durante las audiencias.
En junio podría fijarse un juicio por jurados, pero esto aún no ha sido confirmado.
La megaestafa de “Maros Turismo”
Nueve años después de que estallara el escándalo, el caso de la agencia de viajes “Maros Turismo” finalmente llegó a la instancia de juicio oral y público. El debate comenzó el 27 de marzo y fue suspendido hasta el 20 de abril debido a que una de las imputadas se quedó sin defensa.
En el banquillo de los acusados se encontrarán Marcela Arévalo, Ana Felice, Ivana Álvarez Flores y Lucila García, quienes enfrentan cargos por las "estafas reiteradas" que habrían afectado a más de 160 personas.
La fiscalía sostiene que las maniobras económicas involucran cientos de miles de dólares y que las imputadas continuaron cobrando servicios incluso después de que la empresa presentara un concurso preventivo en diciembre de 2016.
La investigación penal reconstruyó que el conflicto se hizo público el 1° de enero de 2017, cuando decenas de clientes se agolparon frente al local de calle 1° de Mayo tras enterarse de que sus viajes se habían cancelado. Según el MPA, en algunos casos se detectaron incluso falsificaciones de firmas para realizar pagos clandestinos con tarjetas de crédito de los clientes.
Para las cuatro mujeres imputadas, la fiscalía adelantó que solicitará penas de entre 7 y 9 años de prisión.
El caso Román
El próximo 27 de mayo se dará inicio al debate que buscará esclarecer la muerte de Diego Román, el niño de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en julio de 2019 en un predio rural de la ciudad de Recreo.
El juicio tendrá como acusados a Iván Mercado Reyes y su pareja, Norma Elena Vega. Ambos llegan a esta instancia señalados como coautores de “homicidio con dolo eventual”, por ser los propietarios de la jauría de diez perros que habría protagonizado el ataque letal contra el menor.
El bloque acusador sostiene que los imputados conocían perfectamente la "potencialidad agresiva y lesiva" de sus animales y, aun así, "omitieron deliberadamente" realizar los cerramientos adecuados o utilizar elementos de sujeción. Las pericias forenses y veterinarias confirmaron que las heridas que presentaba el niño eran compatibles con una "depredación de animales".
Solicitarán penas de diez años de prisión para Mercado Reyes y ocho años para Vega. No obstante, de forma subsidiaria, los acusadores plantearon la calificación de "homicidio culposo" para el caso de que el tribunal considere que no existió dolo.
Abuso en el ISEP
El 6 de julio se dará inicio al juicio contra un efectivo policial acusado de haber abusado de una cadete en el interior del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), con sede en la ciudad de Recreo.
Según la acusación fiscal, el 12 de septiembre de 2024 el hombre la condujo bajo engaños hacia un depósito del predio, donde se abalanzó sobre ella para realizar tocamientos íntimos sin su consentimiento. La víctima logró escapar del sitio y radicó la denuncia el mismo día del ataque, lo que permitió una rápida intervención de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas).
Juan Martín Brussa fue detenido poco después e imputado como autor de “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por personal policial en funciones”, delito por el que será juzgado a partir del 6 de julio.