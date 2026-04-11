Tribunales de Santa Fe

Homicidios, estafas y abusos: el cronograma de los juicios más trascendentes de los próximos meses

Destacan entre los 38 debates agendados hasta julio el caso del policía acusado de haber abusado a una cadete del ISEP, el crimen del niño Diego Román en Recreo y la causa Maros Turismo.