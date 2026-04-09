Un episodio de suma violencia se registró en la noche del miércoles en la zona noroeste de la ciudad, cuando un colectivo de la Línea 5 fue atacado a piedrazos y una pasajera resultó con lesiones leves. El hecho es investigado como “Daño y Lesiones leves” por la Comisaría 7ª de la Unidad Regional I.
Piedrazo contra un colectivo: una joven resultó herida tras estallar una ventanilla
Ocurrió en Hugo Wast y 12 de Octubre. Una ventana de un colectivo de la Línea 5 estalló tras un impacto. Una pasajera sufrió un corte leve en el rostro.
De acuerdo a las primeras actuaciones, todo se desencadenó a partir de un alerta emitido por el botón antipánico de la unidad, lo que motivó la intervención del sistema de emergencias 911.
Al arribar al lugar, en inmediaciones de Hugo Wast y 12 de Octubre, los efectivos entrevistaron al chofer del colectivo, quien relató que mientras circulaba por la zona escuchó un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo.
Ante la situación, detuvo la marcha y constató que una de las ventanillas había estallado.
Una pasajera herida
Como consecuencia del impacto, una joven de 20 años sufrió un corte en el rostro, a la altura de la nariz.
Minutos después arribó una unidad del servicio de emergencias 107, a cargo del médico de turno, quien asistió a la víctima en el lugar. Tras realizar las curaciones correspondientes, se determinó que las lesiones eran de carácter leve y no requerían traslado a un centro de salud.
Investigación en curso
Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas identificadas o detenidas en relación al ataque.
Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 7ª, que interviene por jurisdicción, mientras se procura establecer las circunstancias del hecho y dar con el o los autores del daño al transporte público.