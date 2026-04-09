Un joven de 23 años resultó herido de arma de fuego en un violento intento de robo ocurrido en los últimos minutos del miércoles en la zona de 1° Junta y Lamadrid. El hecho es investigado como “Herido de arma de fuego en ocasión de robo”.
Resistió el robo de su celular y lo balearon en una pierna
El ataque ocurrió poco antes de la medianoche en 1° Junta y Lamadrid. La víctima, de 23 años, caminaba hacia su trabajo cuando fue abordado por dos delincuentes en moto.
Según consta en las primeras actuaciones, el episodio se registró cerca de las 23:40, cuando la víctima, de 23 años caminaba hacia su trabajo.
Dos disparos
En ese momento, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de gran porte, de color negro. De acuerdo al testimonio aportado, uno de los sospechosos descendió del rodado y, tras acercarse, extrajo un revólver calibre .22 corto.
Bajo amenazas, el agresor exigió la entrega del teléfono celular. Sin embargo, ante la negativa del joven, el delincuente efectuó al menos dos disparos.
Fuga de los agresores
Uno de los proyectiles impactó en la zona del gemelo izquierdo de la víctima, quien logró posteriormente trasladarse por sus propios medios hasta el hospital Cullen para recibir atención médica.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, perdiéndose de vista. Según se indicó, únicamente lograron sustraer el documento nacional de identidad del joven.
El estado de salud, así como el diagnóstico médico definitivo, serán ampliados en las próximas horas, al igual que los resultados de las pericias y la investigación policial en curso.