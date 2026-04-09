Alrededor de las 21 del miércoles 8 de abril, un hombre de 34 años recibió un disparo en el cráneo mientras estaba en inmediaciones de calle Tero al 9800, de barrio Los Unidos, al noroeste de Rosario. Fue llevado en un auto particular hasta el hospital de emergencias, donde falleció durante la madrugada del jueves. Por el crimen hay tres detenidas, entre ellas una adolescente de 17 años.
Rosario: mataron a un hombre de un disparo en el cráneo
El homicidio se registró en la noche del miércoles 8 de abril en la zona noroeste. Hay tres detenidas, entre ellas una menor de 17 años.
Policías del Comando Radioeléctrico fueron los primeros en llegar a la zona, luego de recibir al menos un llamado en el sistema 911. En base a los primeros testimonios recogidos en el lugar y mientras el herido, identificado como Gabriel S., era acompañado por un coche policial hasta el Heca, varios uniformados comenzaron a buscar a 3 personas, que fueron señaladas por vecinos como los autores del ataque, que se habían ido corriendo y en bicicleta.
A los pocos minutos, en cercanías de Jacobacci y Benteveo (a menos de 200 metros del lugar del ataque), fue detenida una adolescente de 17 años que se movilizaba en una bicicleta. Mientras que las otras dos personas lograron huir.
Pocos minutos después del arresto de la joven, aparecieron en el lugar dos mujeres en motos, que comenzaron a insultar a los uniformados, por lo que también fueron detenidas.
Es el segundo crimen que se registra en el mes de abril en el departamento Rosario.