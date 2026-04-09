Hallaron muerto a un hombre en Colastiné: investigan las causas y ordenaron autopsia

El cuerpo de un hombre de 63 años fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada sobre la Ruta 1, a la altura del kilómetro 4,2, en jurisdicción de la Comisaría 28. El caso es investigado por la fiscalía en turno bajo la carátula de “Investigación de muerte”.
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La víctima, de 63 años, fue hallada dentro de su vivienda junto a una carabina y una escopeta.
El procedimiento se inició en la tarde del miércoles, cuando una mujer —ex pareja del fallecido— se presentó en sede policial al no lograr comunicarse con él desde hacía aproximadamente una semana.
Según fuentes del caso, la mujer manifestó que mantenía separación desde octubre de 2024 y que la falta de contacto le generó preocupación. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio.
Al arribar, encontraron la vivienda completamente cerrada. Sin embargo, al observar a través de una abertura en una ventana, detectaron a una persona tendida en el interior junto a un arma de fuego. Con autorización de familiares y en presencia de testigos, los uniformados forzaron el ingreso y confirmaron el fallecimiento.
Escena preservada y trabajo pericial
El lugar quedó bajo resguardo hasta la llegada del personal de la Policía de Investigaciones (PDI), División Científica Forense, quienes realizaron el relevamiento correspondiente con intervención de la fiscalía a cargo del doctor Andrés Marchi.
Durante las tareas, se procedió a la fijación de la escena mediante fotografía y planimetría. Además, se levantaron rastros y se realizaron peritajes, pese al avanzado estado de descomposición del cuerpo.
En el lugar se secuestraron dos armas de fuego: una carabina calibre .22 con cargador y cartuchos intactos, y una escopeta calibre 12, también con municiones. Asimismo, se constataron dos orificios en el cielorraso de una de las habitaciones.
Autopsia
El médico policial indicó que, debido al estado del cuerpo, no fue posible determinar en el lugar las causas del deceso, por lo que se recomendó la realización de la autopsia.
En paralelo, los investigadores habrían secuestrado teléfonos celulares, una suma de dinero en efectivo y un escrito hallado en el interior de la vivienda.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, mientras que la escena quedó bajo custodia policial a la espera de nuevas medidas ordenadas por la fiscalía. Los resultados de la autopsia y las pericias serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.