Losada sigue con falsas denuncias

"Las falsas denuncias arruinan vidas, no podemos mirar para otro lado", señaló Carolina Losada, senadora santafesina tras retirarse de dependencias de la Corte Suprema de Justicia en Rosario. La legisladora llegó al encuentro acompañada por el ex convencional Lucas Galdeano.
"Me reuní con jueces de la Corte Suprema de Santa Fe para abordar una problemática que venimos señalando hace años: el impacto devastador de las denuncias falsas", dijo Losada al retirarse del encuentro con Roberto Falistocco, Jorge Baclini y Daniel Erbetta.
"Necesitamos un sistema judicial que proteja a las verdaderas víctimas, pero que también actúe con firmeza frente a quienes utilizan la mentira como herramienta", marcó la senadora nacional.