San Isidro

Terminó la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona

Las partes dieron a conocer sus lineamientos de apertura, fanáticos del astro argentino reclamaron justicia y los magistrados solicitaron a la Fiscalía que informe los testigos para la próxima jornada.. El proceso se llevará a cabo los martes y jueves a las 10.