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Terminó la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona

Las partes dieron a conocer sus lineamientos de apertura, fanáticos del astro argentino reclamaron justicia y los magistrados solicitaron a la Fiscalía que informe los testigos para la próxima jornada.. El proceso se llevará a cabo los martes y jueves a las 10.

Primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: GentilezaPrimera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: Gentileza
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El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó en San Isidro luego de casi un año por el documental de la exjueza Julieta Makintach. Las partes dieron a conocer sus lineamientos de apertura, fanáticos del astro argentino reclamaron justicia y los magistrados solicitaron a la Fiscalía que informe los testigos para la próxima jornada.

Primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: GentilezaPrimera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: Gentileza

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de la internación domiciliaria de Diego en Tigre, Nancy Edith Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador, Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna concurrieron a la primera audiencia realizada en los Tribunales de Ituzaingó 340, junto a sus respectivos defensores.

Dalma, Gianinna, Jana -hijas del ex jugador-, Verónica Ojeda - ex mujer y madre de Dieguito Fernando- y Ana, Rita y Claudia Maradona -hermanas- también asistieron a la primera jornada acompañadas de sus abogados querellantes Fernando Burlando, Fabián Améndola, Félix Linfante, Gustavo Pascual, Mario Baudry y Pablo Jurado.

“Buenas sensaciones”

Los querellantes, los fiscales y los defensores del caso por la muerte de Diego Armando Maradona expresaron “buenas sensaciones” este martes con la primera audiencia del juicio realizada en los Tribunales de San Isidro: “Los jueces mostraron autoridad”.

Nicolás D'Albora, uno de los defensores de Nancy Edith Forlini -jefa de la internación domiciliaria del paciente en Tigre-, expresó sus conclusione: “Para mí, este debate no tendría que haber iniciado porque están pendientes cuestiones trascendentales como el ‘Ne bis in idem’ (cosa ya juzgada), el derecho a un juicio único y que sea por jurados populares”.

Primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: GentilezaPrimera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: Gentileza

El abogado aclaró que esos planteos deben ser resueltos por la Suprema Corte Bonaerense aunque celebró la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº7 sobre solicitar a las partes que informen los testigos que comparecerán en las diferentes jornadas.

“Es una cuestión muy importante que hace a la buena fe procesal”, consignó, a la vez que consideró que quedó “clara” la “inocencia” de su clienta al referirse a los lineamientos de apertura presentados por los acusadores: “Ella no tiene nada que ver con el tratamiento médico bueno o malo que haya recibido Diego Maradona”.

Por otro lado, el fiscal Patricio Ferrari manifestó que hubo “razonabilidad” tras el pedido de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón con respecto las testimoniales que se anticiparán con “un mínimo de 24 horas”.

En tanto, Diego Olmedo, quien junto a su colega Hernán Guaita representa al psicólogo Carlos Díaz, sostuvo: “Es buena la sensación sobre mi cliente porque todo esto es una cuestión médica que le excede y su trabajo lo hizo bien, de modo tal que no deberían achacarle elucubraciones de que quería matar a Maradona o aislarlo. Es un disparate”.

“No permitieron boludeces”

Por su parte, una fuente allegada a la querella consignó que la audiencia tuvo “un buen desarrollo” a raíz de que los magistrados exhibieron "autoridad" ante distintos planteos: “No permitieron boludeces”.

A su vez, Pablo Jurado, letrado asesor de las hermanas de Maradona, expresó su alivio porque “se superaron los lineamientos de apertura”.

La próxima jornada se llevará a cabo este jueves desde las 10 y se esperan las primeras testimoniales.

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