El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó en San Isidro luego de casi un año por el documental de la exjueza Julieta Makintach. Las partes dieron a conocer sus lineamientos de apertura, fanáticos del astro argentino reclamaron justicia y los magistrados solicitaron a la Fiscalía que informe los testigos para la próxima jornada.
Terminó la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona
Las partes dieron a conocer sus lineamientos de apertura, fanáticos del astro argentino reclamaron justicia y los magistrados solicitaron a la Fiscalía que informe los testigos para la próxima jornada.. El proceso se llevará a cabo los martes y jueves a las 10.
El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de la internación domiciliaria de Diego en Tigre, Nancy Edith Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador, Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna concurrieron a la primera audiencia realizada en los Tribunales de Ituzaingó 340, junto a sus respectivos defensores.
Dalma, Gianinna, Jana -hijas del ex jugador-, Verónica Ojeda - ex mujer y madre de Dieguito Fernando- y Ana, Rita y Claudia Maradona -hermanas- también asistieron a la primera jornada acompañadas de sus abogados querellantes Fernando Burlando, Fabián Améndola, Félix Linfante, Gustavo Pascual, Mario Baudry y Pablo Jurado.
“Buenas sensaciones”
Los querellantes, los fiscales y los defensores del caso por la muerte de Diego Armando Maradona expresaron “buenas sensaciones” este martes con la primera audiencia del juicio realizada en los Tribunales de San Isidro: “Los jueces mostraron autoridad”.
Nicolás D'Albora, uno de los defensores de Nancy Edith Forlini -jefa de la internación domiciliaria del paciente en Tigre-, expresó sus conclusione: “Para mí, este debate no tendría que haber iniciado porque están pendientes cuestiones trascendentales como el ‘Ne bis in idem’ (cosa ya juzgada), el derecho a un juicio único y que sea por jurados populares”.
El abogado aclaró que esos planteos deben ser resueltos por la Suprema Corte Bonaerense aunque celebró la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº7 sobre solicitar a las partes que informen los testigos que comparecerán en las diferentes jornadas.
“Es una cuestión muy importante que hace a la buena fe procesal”, consignó, a la vez que consideró que quedó “clara” la “inocencia” de su clienta al referirse a los lineamientos de apertura presentados por los acusadores: “Ella no tiene nada que ver con el tratamiento médico bueno o malo que haya recibido Diego Maradona”.
Por otro lado, el fiscal Patricio Ferrari manifestó que hubo “razonabilidad” tras el pedido de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón con respecto las testimoniales que se anticiparán con “un mínimo de 24 horas”.
En tanto, Diego Olmedo, quien junto a su colega Hernán Guaita representa al psicólogo Carlos Díaz, sostuvo: “Es buena la sensación sobre mi cliente porque todo esto es una cuestión médica que le excede y su trabajo lo hizo bien, de modo tal que no deberían achacarle elucubraciones de que quería matar a Maradona o aislarlo. Es un disparate”.
“No permitieron boludeces”
Por su parte, una fuente allegada a la querella consignó que la audiencia tuvo “un buen desarrollo” a raíz de que los magistrados exhibieron "autoridad" ante distintos planteos: “No permitieron boludeces”.
A su vez, Pablo Jurado, letrado asesor de las hermanas de Maradona, expresó su alivio porque “se superaron los lineamientos de apertura”.
La próxima jornada se llevará a cabo este jueves desde las 10 y se esperan las primeras testimoniales.