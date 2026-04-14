La muerte de Diego Maradona continúa teniendo repercusiones, no solo en el ámbito judicial, sino también en la vida cotidiana de su hijo menor, Dieguito Fernando. Tras la destitución de la ex jueza Julieta Makintach en la causa por el fallecimiento del exfutbolista y en la antesala del inicio de un nuevo juicio, la exposición mediática volvió a centrarse en Verónica Ojeda y en su hijo.
“Justicia por papá”: la frase por la que Dieguito Fernando sufre bullying en redes sociales
Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona, brindó una nota en LAM en la que denunció las burlas y el hostigamiento que sufre el menor tras viralizarse su pedido pot la muerte del exfutbolista,
En noviembre de 2025 y en medio de la conmoción. Dieguito, con solo 13 años, quiso tomar la palabra y, con la autorización de su madre, dijo “Justicia por papá”. Rápidamente, ese mensaje de dolor se hizo viral, pero terminó convirtiéndose en motivo de burlas, imitaciones y parodias en redes sociales. Ante esta situación, Verónica Ojeda decidió hablar públicamente y defender al menor durante una entrevista en LAM (América).
Ojeda contó que Dieguito tomó conocimiento de los mensajes y las burlas que circulaban en internet: “Le llegaron esas burlas por redes” y manifestó “Ya no lo tolero más”. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si el menor había visto esos contenidos, respondió sin dudar: “Claro que sí. Diego tiene 13 años y me preguntaba: ‘¿Por qué la gente se pone rulos como yo y me dice justicia por el padre?’. Y yo le digo: ‘Vos hiciste las cosas bien, hijo; esa gente es mala, no está mal lo que vos hiciste’”.
La madre explicó además que esta exposición está afectando seriamente a su hijo. “Él tiene un trastorno específico del lenguaje y un rasgo de autismo, y la ansiedad que la gente le está provocando lo perjudica. Por eso yo estoy saliendo a hablar: la tienen que cortar. No está bueno. Lo que le están haciendo no está bien”, sostuvo.
Acompañamiento y contención
Ojeda también destacó que Dieguito está recibiendo acompañamiento profesional y contención familiar. “Lo estamos tratando con profesionales, hablándole mucho, conteniéndolo mucho. Y además el apellido Maradona pesa un montón, eso magnifica todo”, señaló, al remarcar la carga emocional y social que implica llevar ese apellido.
A diferencia de lo que sucede en el mundo virtual, Verónica aclaró que el entorno escolar no representa un problema para su hijo. “En la escuela no es el problema, el problema es la sociedad”, afirmó.
La gravedad de la situación quedó reflejada en un episodio reciente que la afectó especialmente. “Él me mostró un video suyo en TikTok y le tuve que explicar que todo eso era mentira”, relató, visiblemente angustiada. “Todos los días es esto, por eso digo basta”, añadió, mostrando su cansancio y preocupación por el impacto que estas agresiones tienen en el bienestar del menor.
La reacción de Ojeda
Durante la entrevista, Ojeda también hizo referencia a un video realizado por una humorista que se viralizó en redes y que, según denunció, se burlaba de Dieguito. “Mandámela a mí, que soy adulta, pero no a un niño de 13 años. ¿Por qué no voy a dejar que hable? ¿Por qué lo voy a esconder?”, expresó, al defender el derecho de su hijo a manifestarse sin convertirse en blanco de ataques.
Sobre ese episodio en particular, relató: “Le pedí por favor que borrara ese video patético de sus redes sociales, burlándose de mi hijo y riéndose. Lo borró, pidió disculpas, pero el daño ya lo hizo, porque lo vio mucha gente”. Aunque evitó revelar la identidad de la persona, dejó claro que el impacto emocional sobre su hijo ya estaba hecho.