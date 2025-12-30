Embargo millonario

Procesaron a Matías Morla y hermanas de Maradona por administración fraudulenta

La Justicia avanzó en la causa por el manejo de las marcas del Diez y confirmó el procesamiento del exabogado y de dos familiares directas, en una investigación que busca determinar irregularidades en la explotación de los derechos comerciales del ídolo argentino.