Procesaron a Matías Morla y hermanas de Maradona por administración fraudulenta
La Justicia avanzó en la causa por el manejo de las marcas del Diez y confirmó el procesamiento del exabogado y de dos familiares directas, en una investigación que busca determinar irregularidades en la explotación de los derechos comerciales del ídolo argentino.
Las hermanas de Diego administran la sociedad que explota sus marcas comerciales.
La Justicia confirmó el procesamiento y el embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de las marcas vinculadas al exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020. La resolución también alcanza a dos hermanas del ídolo, Claudia y Rita Maradona, quienes deberán afrontar un embargo millonario.
La decisión fue tomada por la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que rechazó los recursos presentados por los imputados y ratificó lo dispuesto en septiembre de este año, cuando se dictó el procesamiento en primera instancia.
Embargomillonario
El fallo confirmó un embargo por dos mil millones de pesos para Morla y para las hermanas de Maradona, una cifra que equivale a poco más de 1,3 millones de dólares.
Millonario embargo a Morla y las hermanas de Maradona por las marcas.
Según detalla la resolución judicial, el monto surge de un cálculo que contempla las utilidades obtenidas por la explotación de las marcas de Diego Maradona, la cotización de las divisas, la variación por el paso del tiempo y una eventual indemnización. También se incluyeron las costas del proceso, como los honorarios de abogados de las defensas y de las querellas.
Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto consideraron que no existían elementos suficientes para revertir el procesamiento, por lo que dejaron firme la medida. La causa fue impulsada por Dalma y Gianinna Maradona, hijas del Diez, quienes denunciaron irregularidades en el manejo de los derechos comerciales asociados a la figura de su padre.
El rol de las marcas
En el expediente, las hijas del exfutbolista aportaron documentación que incluiría movimientos de dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales. Esos fondos estarían vinculados a acuerdos comerciales realizados bajo el uso de las marcas de Diego Maradona y, según la acusación, habrían beneficiado a Morla y a su entorno más cercano.
La investigación fue iniciada a partir de una denuncia de Dalma y Gianinna.
La investigación apunta a determinar si existió un esquema de control y administración fraudulenta de los derechos comerciales del ídolo, un patrimonio de enorme valor simbólico y económico a nivel internacional. En ese marco, las hermanas de Diego aparecen señaladas por su rol en la sociedad que explota las marcas comerciales asociadas a su nombre y su imagen.
Otros imputados y el entramado familiar
Además de Morla, la Justicia confirmó el procesamiento de Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado, quien estuvo muy cerca de Maradona en sus últimos días y se encontraba presente en la vivienda de Tigre el día de su muerte.
También quedó alcanzado por la causa Sergio Alejandro Garmendia, quien había sido designado como administrador y aparece mencionado como parte del esquema de manejo de contratos y derechos comerciales.
Morla, Pomargo y Garmendia están imputados como coautores del delito de defraudación y administración fraudulenta. En tanto, Claudia Nora Maradona, Rita Mabel Maradona y Sandra Iampolsky fueron acusadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito, lo que profundiza la complejidad del conflicto judicial.
La confirmación del procesamiento vuelve a colocar al exabogado de Maradona en el centro de las sospechas sobre el entramado económico que rodeó al Diez en los últimos años de su vida. Al mismo tiempo, el avance de la causa reaviva las tensiones entre los herederos directos y el círculo íntimo que administró los intereses del exfutbolista tras su retiro y hasta después de su muerte.
Mientras el expediente sigue su curso, el caso expone una disputa que excede lo judicial y se proyecta sobre el legado económico y simbólico de una de las figuras más importantes de la historia del deporte argentino.