La Justicia le prohibió a las hermanas de Diego Maradona negociar con las marcas

La Justicia ordenó la “prohibición de innovar y contratar” sobre cualquier negocio vinculado a la marca Maradona, medida que alcanza al abogado Matías Morla, a las hermanas del astro Rita y Claudia, y al resto de los procesados en la causa. La acción cautelar fue solicitada por los abogados de Jana Maradona, una de las querellantes en el caso.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43“puso en autos” al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) la prohibición respecto de todas las marcas registradas bajo el nombre, pseudónimos e imagen de Diego Armando Maradona, a nombre de Sattvica S.A.
La resolución indica que los involucrados “deberán abstenerse de llevar a cabocualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámiteregistral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo”.
Procesados yacusaciones
Morla, Pomargo y Garmendia enfrentan cargos como coautores de defraudación y administración fraudulenta, según los artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. Por su parte, Rita y Claudia Maradona, junto con Iampolsky, están imputadas como partícipes necesarias del mismo delito.
Según el expediente, Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, aunque en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiriera la administración de los derechos de imagen a sus herederos. Pomargo, quien ocupaba el cargo de director suplente, renunció poco después de la salida del abogado y las empresas pasaron a ser gestionadas por Claudia y Rita Maradona.
Alcance de lamedidacautelar
La prohibición busca impedir que los acusados realicen cualquier operación relacionada con las marcas registradas vinculadas a Maradona, tanto a nivel nacional como internacional. El fallo tiene como objetivo proteger los derechos de los herederos y garantizar que ninguna negociación se lleve a cabo sin autorización judicial.
“El mandato judicial es claro: deben abstenerse de cualquier acto comercial o administrativo vinculado a las marcas y la imagen de Diego Armando Maradona”, indica el texto. Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas en la causa para resguardar los derechos patrimoniales del fallecido astro.
Con la prohibición en vigor, los herederos tendrán control absoluto sobre la explotación de la imagen y los nombres asociados a Maradona. La medida también establece un precedente sobre la gestión de marcas vinculadas a figuras públicas fallecidas y refuerza la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales para prevenir nuevos conflictos legales.