Hasta el 14 de abril

Se retrasó el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona

El tribunal de San Isidro modificó el cronograma del debate, redujo la lista de testigos y ajustó las audiencias semanales para garantizar un desarrollo ordenado y eficiente del proceso, dando tiempo suficiente a las partes para preparar sus estrategias sin afectar las garantías del juicio.