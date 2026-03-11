Se retrasó el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona
El tribunal de San Isidro modificó el cronograma del debate, redujo la lista de testigos y ajustó las audiencias semanales para garantizar un desarrollo ordenado y eficiente del proceso, dando tiempo suficiente a las partes para preparar sus estrategias sin afectar las garantías del juicio.
El juicio se retrasó hasta el 14 de abril para preparar mejor a las partes. Crédito: REUTERS.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue reprogramado y comenzará el próximo 14 de abril. Inicialmente, el debate estaba previsto para el 17 de marzo, pero la fecha se retrasó tras la reducción de la lista de testigos y cambios en la planificación del tribunal.
Esta modificación se anunció pocos días antes de que comenzara el debate, después del escándalo generado por el documental de la ex jueza Julieta Makintach.
Con la reprogramación, las audiencias serán dos por semana en lugar de tres. El Tribunal explicó que la reducción de testigos permite a las partes contar con “un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos”.
La psiquiatra Cosachov deberá declarar en el marco del debate reprogramado.
El cambio también anticipa una duración menor del debate, y busca que el desarrollo del juicio sea más ordenado y previsible. La decisión responde, además, a la necesidad de adaptar el cronograma de manera eficiente sin afectar las garantías del proceso.
Posicióndel Tribunal
El presidente del Tribunal, Alberto Gaig, subrayó que la reprogramación no implica dilación indebida ni contradice los principios de economía y celeridad procesal: “Desde el inicio, este Tribunal ha sostenido una posición firme para impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral".
Leopoldo Luque, ex médico de Maradona, está entre los acusados del caso.
"No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, puede adoptar decisiones de reprogramación para asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente, preservando el plazo razonable y las garantías del debate, especialmente cuando las partes coinciden en adecuar el cronograma inicialmente previsto”.
La decisión fue adoptada con dos votos a favor, de Gaig y Alberto Ortolani, y uno en contra, de Pablo Rolón, quien votó por no postergar el debate.
Implicancias paralas partes y el proceso
La reprogramación brinda a los abogados y acusados más tiempo para preparar sus estrategias y revisar la distribución de los testigos. También permite prever una duración más ajustada del juicio, manteniendo la concentración y continuidad que exige el proceso penal.
Este ajuste refleja la búsqueda de un equilibrio entre celeridad y orden, asegurando que el juicio se realice bajo un esquema eficiente y sin sorpresas que puedan afectar la defensa o la acusación.