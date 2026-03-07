#HOY:

Detuvieron al joven que decía ser hijo de Diego Maradona en una causa por drogas

La investigación incluyó varios allanamientos en La Plata y terminó con tres personas arrestadas, sospechadas de integrar un grupo dedicado al fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.

El joven había reclamado años atrás un estudio de ADN vinculado a Maradona.
Santiago Lara, el joven oriundo de La Plata que años atrás inició una disputa judicial para ser reconocido como hijo de Diego Armando Maradona, fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por presunta venta de drogas.

El operativo se llevó adelante tras una investigación que se extendió durante más de un año. Según los investigadores, el grupo al que pertenecería Lara se dedicaba al fraccionamiento y la distribución de estupefacientes en pequeñas dosis.

Allanamientos y secuestro de drogas

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad realizaron varios allanamientos en distintos domicilios vinculados a la causa. En esos operativos se incautaron drogas y otros elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.

Los investigadores buscan determinar el alcance de las actividades del grupo y la participación que habría tenido cada uno de los sospechosos.

Otros dos detenidos en la causa

En el marco del mismo expediente también fueron arrestadas otras dos personas: Marcelo Fabián Lara, señalado como el padre biológico de Santiago, y María José Boren.

El caso se originó tras más de un año de trabajo de los investigadores.

Ambos quedaron bajo sospecha de haber tenido algún tipo de intervención en las maniobras investigadas. Los tres permanecen imputados mientras la Justicia intenta esclarecer el rol que habrían cumplido dentro de la presunta organización.

La polémica por la filiación con Maradona

Santiago Lara se hizo conocido públicamente hace algunos años cuando inició un proceso judicial para intentar demostrar que era hijo de Diego Armando Maradona.

En aquel momento incluso solicitó la exhumación del cuerpo del exfutbolista con el objetivo de realizar una prueba de ADN. Sin embargo, el planteo no prosperó en los tribunales y la causa no avanzó en ese sentido.

Seguinos en
