Murió Rino Marchesi, el primer DT de Maradona en Napoli

El fútbol italiano amaneció con una noticia que toca fibras profundas en Nápoles y también en la memoria de Diego Maradona. Rino Marchesi, el primer técnico del “10” en el Napoli, falleció a los 88 años en Sesto Fiorentino, cerca de Florencia.
El club lo despidió con un mensaje oficial y la cuenta de Instagram del “10” publicó: “Addio mister…”.
La SSC Napoli confirmó su pesar con un comunicado en el que el presidente Aurelio De Laurentiis y toda la institución se sumaron al luto por la desaparición del entrenador que condujo al equipo en dos etapas.
Marchesi dirigió al Napoli entre 1980 y 1982 y luego entre 1984 y 1985. En esa segunda etapa quedó ligado para siempre a un punto de inflexión: fue el primer entrenador italiano de Maradona en el club, cuando la historia empezaba a cambiar de escala.
Su figura también estaba marcada por un recorrido fuerte como futbolista en la Fiorentina de los 60, con títulos y un lugar en la memoria viola. Esa doble pertenencia —Firenze y Napoli— explica por qué su despedida se sintió en más de una ciudad.
Tras conocerse la muerte, hubo reacciones institucionales y mensajes públicos. Entre ellos, la cuenta oficial vinculada a Maradona compartió una imagen y una frase breve: “Addio mister…”, en señal de respeto al entrenador que lo recibió en sus primeros pasos napolitanos.
El funeral fue fijado para el martes 3 de marzo a las 11 en la Pieve di San Martino, en Sesto Fiorentino, la ciudad donde vivía desde hace tiempo. Allí se espera el último adiós a un técnico de perfil sobrio, atravesado por décadas de fútbol italiano.