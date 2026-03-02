#HOY:

A los 88 años

Murió Rino Marchesi, el primer DT de Maradona en Napoli

El club lo despidió con un mensaje oficial y la cuenta de Instagram del “10” publicó: “Addio mister…”.

Por: 

El fútbol italiano amaneció con una noticia que toca fibras profundas en Nápoles y también en la memoria de Diego Maradona. Rino Marchesi, el primer técnico del “10” en el Napoli, falleció a los 88 años en Sesto Fiorentino, cerca de Florencia.

La SSC Napoli confirmó su pesar con un comunicado en el que el presidente Aurelio De Laurentiis y toda la institución se sumaron al luto por la desaparición del entrenador que condujo al equipo en dos etapas.

El primer “mister” de Diego en el Sur

Marchesi dirigió al Napoli entre 1980 y 1982 y luego entre 1984 y 1985. En esa segunda etapa quedó ligado para siempre a un punto de inflexión: fue el primer entrenador italiano de Maradona en el club, cuando la historia empezaba a cambiar de escala.

Su figura también estaba marcada por un recorrido fuerte como futbolista en la Fiorentina de los 60, con títulos y un lugar en la memoria viola. Esa doble pertenencia —Firenze y Napoli— explica por qué su despedida se sintió en más de una ciudad.

Mensajes, homenaje y el adiós en Toscana

Tras conocerse la muerte, hubo reacciones institucionales y mensajes públicos. Entre ellos, la cuenta oficial vinculada a Maradona compartió una imagen y una frase breve: “Addio mister…”, en señal de respeto al entrenador que lo recibió en sus primeros pasos napolitanos.

El funeral fue fijado para el martes 3 de marzo a las 11 en la Pieve di San Martino, en Sesto Fiorentino, la ciudad donde vivía desde hace tiempo. Allí se espera el último adiós a un técnico de perfil sobrio, atravesado por décadas de fútbol italiano.

Diego Maradona
Italia

