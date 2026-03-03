#HOY:

Suspendieron la definición del juicio contra la enfermera de Maradona por la ausencia de pruebas

La falta de presentación del material ante el tribunal generó un fuerte escándalo y cuestionamientos a los fiscales, lo que impidió avanzar con la fijación de fecha y obligó a reprogramar la instancia preliminar.

La fijación de la fecha quedó pendiente tras la última audiencia. Crédito: REUTERS.La fijación de la fecha quedó pendiente tras la última audiencia. Crédito: REUTERS.
El abogado Rodolfo Baqué, representante de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, cuestionó con dureza a los fiscales de la causa por la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que no presentaron las pruebas en la audiencia preliminar. Como consecuencia, no se pudo fijar la fecha del juicio por jurados contra su defendida.

Según explicó el letrado, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no llevaron el material correspondiente a los Tribunales de San Isidro, lo que impidió que la jueza María Coehlo, del TOC N°7, avanzara con el proceso.

Críticas a los fiscales y nueva audiencia

Baqué calificó la situación como un “escándalo” y apuntó contra los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Los fiscales son la teocracia de Irán”, expresó, y agregó que resulta inadmisible que “a cinco años y cuatro meses” del fallecimiento de Maradona todavía no haya comenzado el debate.

Boxes that read "Maradona Case" are moved by Rodolfo Baque, lawyer of the former nurse of Argentine soccer player Diego Armando Maradona, Dahiana Gisela Madrid, at a courthouse for a case in which eight medical professionals and nurses are accused of manslaughter through eventual intent due to their negligence, in the death of Maradona, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina October 2, 2024. REUTERS/Matias Baglietto?Cajas que dicen "Caso Maradona" son movidas por el abogado de la ex enfermera. Crédito: REUTERS.

Además, apeló a una frase histórica del ex capitán de la Selección argentina para referirse a lo sucedido: “Se les escapó la tortuga”.

En ese contexto, detalló que propuso ocho testigos para el juicio, pero que fueron rechazados por la fiscalía. Ante este escenario, la jueza Coehlo dispuso una nueva audiencia preliminar para el 6 de abril en la sede judicial ubicada en Ituzaingó 340.

El rol de la enfermera en la causa

Dahiana Gisela Madrid se desempeñaba como enfermera durante la internación domiciliaria de Maradona en el country San Andrés. Junto a Ricardo Omar Almirón, formaba parte del equipo que asistía al ex futbolista, quien fue hallado sin vida el 25 de noviembre como consecuencia de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca.

Former nurse of Argentine soccer player Diego Armando Maradona, Dahiana Gisela Madrid, arrives at a courthouse for a case in which eight medical professionals and nurses are accused of manslaughter through eventual intent due to their negligence, in the death of Maradona, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina October 2, 2024. REUTERS/Matias Baglietto?Madrid está una causa en la que ocho profesionales médicos están acusados ​​de homicidio. Crédito: REUTERS.

Madrid enfrenta un proceso por jurados, separado del debate principal que involucra al resto de los imputados.

El segundo juicio y los otros acusados

El 17 de marzo comenzará el segundo debate oral y público de la causa, en el que se analizarán las responsabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; y el enfermero Ricardo Almirón.

El primer juicio fue anulado tras la filmación del documental “Justicia divina”, protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, lo que obligó a reiniciar el proceso.

