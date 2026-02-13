#HOY:

La Justicia frenó negocios con la marca Maradona y los herederos apuntaron contra Morla

Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona difundieron un comunicado para advertir que la Justicia ratificó la prohibición de innovar y contratar sobre marcas vinculadas a Diego, registradas por Sattvica.

Los herederos de Diego Armando Maradona publicaron un comunicado en las redes oficiales del ídolo para advertir sobre una medida judicial que afecta a Matías Morla y a otros procesados en la causa por presunta administración fraudulenta.

El texto, firmado por Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, apuntó a “evitar que terceros sean defraudados” y remarcó que hay restricciones vigentes sobre cualquier negocio vinculado a la marca Maradona.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.La medida menciona marcas ligadas al nombre, pseudónimos e imagen de Maradona bajo Sattvica S.A.

Qué dispuso la Justicia sobre la marca Maradona

Según el comunicado, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso la “prohibición de innovar y contratar” respecto de todas las marcas asociadas al nombre, los pseudónimos y la imagen de Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A., en Argentina y en el exterior.

La resolución ordena abstenerse de actos, contratos, negociaciones, promociones, publicaciones, trámites registrales y cobro de dinero en torno a esas marcas, con alcance “en cualquier país del mundo”, y también sobre acciones de Sattvica S.A.

Diego Armando MaradonaEl Juzgado N°43 notificó al INPI para registrar la prohibición de innovar y contratar.

A quiénes alcanza y cuál es el trasfondo

En la comunicación pública se enumeró a los procesados alcanzados por la medida: Matías Morla, Christian Pomargo, Sandra Iampolsky, Sergio Garmendia, y las hermanas de Maradona Rita y Claudia, entre otros mencionados en el expediente.

Ámbito señaló que la cautelar había sido ordenada días atrás por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, que además notificó formalmente al INPI para registrar la prohibición sobre las marcas vinculadas al exfutbolista.

Los herederos insistieron en que el objetivo del comunicado es prevenir acuerdos comerciales que puedan quedar alcanzados por la cautelar. En el tablero de la disputa, el eje es el control y la explotación de derechos asociados al nombre y la imagen del campeón del mundo.

