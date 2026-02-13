Conflicto de intereses

La Justicia frenó negocios con la marca Maradona y los herederos apuntaron contra Morla

Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona difundieron un comunicado para advertir que la Justicia ratificó la prohibición de innovar y contratar sobre marcas vinculadas a Diego, registradas por Sattvica.